(Alliance News) - Card Factory PLC a affiché mardi une croissance de ses bénéfices semestriels et s'est dit confiant de répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année, malgré une "toile de fond économique difficile" à l'approche de la période clé de Noël.

Les actions de la société étaient en baisse de 6,5 % à 104,00 pence chacune à Londres mardi matin.

La société de cartes de vœux et de cadeaux a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 juillet a augmenté de 12 % pour atteindre 220,8 millions de livres sterling, contre 198,0 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a bondi de 73 %, passant de 14,3 millions de livres sterling à 24,7 millions de livres sterling.

"Nous sommes ravis d'annoncer d'excellents résultats pour les six premiers mois de l'année", a déclaré Darcy Willson-Rymer, président-directeur général.

"Notre proposition de valeur et de qualité et la solidité de notre parc de magasins trouvent un écho auprès des clients et nous placent en bonne position pour faire face au contexte économique difficile à l'approche de la période des fêtes de fin d'année. L'exploitation continue des informations recueillies grâce à notre investissement dans les données clients nous permet de faire évoluer et d'optimiser les formats de nos magasins et nos gammes de cartes, de cadeaux et d'articles de fête, le tout soutenu par notre discipline dans le maintien d'une position financière solide.

Card Factory s'est dit "confiant dans la réalisation d'un bon résultat pour l'année". Depuis le début du mois d'août, les transactions ont été conformes aux attentes, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la période des fêtes de fin d'année, Card Factory a déclaré : "Nous sommes bien préparés pour nos principaux événements : "Nous sommes bien préparés pour la période clé des fêtes de fin d'année. Notre programme de Noël a été lancé et comprend notre première campagne de marketing entièrement intégrée. Les nouveaux produits comprennent une offre de cadeaux élargie pour fournir aux clients des gammes nouvelles et passionnantes dans des domaines tels que les jouets, l'alimentation et la confiserie, ainsi que les marques propres. Dans le cadre du projet de réaménagement de l'espace, nous avons continué à optimiser l'espace pour assurer un bon équilibre entre les cartes de Noël, les cadeaux de Noël et les articles essentiels pour les fêtes de Noël.

"Du point de vue de l'approvisionnement, tous les stocks ont été fabriqués conformément aux dates de livraison requises et il n'y a eu aucun problème de logistique à l'arrivée pour les stocks fabriqués à l'étranger. Le recrutement de collègues saisonniers pour la saison de Noël a commencé et nous sommes confiants dans notre capacité non seulement à répondre aux besoins en personnel pour ce pic saisonnier, mais aussi à offrir aux clients une expérience améliorée."

