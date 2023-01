Les actions luttent avant le discours de Powell à Stockholm

(Alliance News) - Les propos hawkish des décideurs de la Réserve fédérale ont soutenu le dollar et ont nui aux cours des actions mardi, alors que les opérateurs boursiers évaluent la perspective d'une hausse des taux d'intérêt américains à plus long terme.

Bien que la matinée ait été difficile pour les actions en général, il y a eu de bonnes nouvelles pour une sélection de valeurs de consommation, suggérant que le Noël 2022 a été meilleur que prévu.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 32,53 points, soit 0,4 %, à 7 692,41. Le FTSE 250 a perdu 94,40 points, soit 0,5 %, à 19 384,99, et l'AIM All-Share a perdu 1,84 point, soit 0,2 %, à 848,20.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3% à 770,18, et le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 16 919,88. Le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 13 736,55.

Dans les actions européennes mardi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort a perdu 0,7%.

Les marchés boursiers asiatiques ont connu une journée largement plus faible mardi, après une forte journée lundi. L'indice composite de Shanghai a terminé en baisse de 0,2 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a perdu 0,3 %. Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,3 %,

Au Japon, le Nikkei 225 a augmenté de 0,8 %. Tokyo a rattrapé son retard par rapport aux autres bourses asiatiques, car les marchés y étaient fermés pour la journée du passage à l'âge adulte lundi.

La patronne de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que les taux dépasseraient probablement les 5 % avant que le conseil d'administration ne décide d'arrêter de les relever, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a évoqué un niveau similaire, mais a ajouté qu'ils ne seraient pas modifiés avant "un long moment".

Ces commentaires ont porté un coup aux investisseurs qui espéraient un changement de cap plus tard dans l'année.

"Nous allons devoir tenir bon", a déclaré Bostic au Rotary Club d'Atlanta. "Je ne suis pas un partisan du pivot. Je pense que nous devrions faire une pause et tenir bon, et laisser la politique fonctionner."

Tous les yeux sont maintenant tournés vers la publication, jeudi, de l'indice des prix à la consommation américain pour décembre. Il s'agira d'un élément clé pour la prochaine réunion de politique générale de la Fed à la fin du mois.

Dans un calendrier économique autrement calme mardi, le président de la Fed américaine Jerome Powell occupe le devant de la scène en s'exprimant lors d'un événement de la banque centrale à Stockholm à 1400 GMT.

"Le panorama est mitigé et les investisseurs sont tendus avant le discours de Powell, et les données sur l'inflation américaine de jeudi", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Le roi de la déception du marché, le président de la Fed Jerome Powell, s'exprimera lors d'un événement à Stockholm aujourd'hui, et il ne sabrera probablement pas le champagne juste parce que les salaires ont augmenté moins que prévu le mois dernier, surtout quand on pense que l'économie américaine a ajouté un quasi record de 4,5 millions d'emplois l'année dernière, et que le taux de chômage est tombé à 3,5%."

La livre était cotée à 1,2165 USD tôt mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2203 USD lundi soir. L'euro était à 1,0740 USD, en baisse par rapport à 1,0749 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 132,03 JPY, en hausse par rapport à 131,88 JPY.

Malgré sa baisse mardi, la livre sterling a connu un début d'année décent, ont noté les analystes d'ING, loin des luttes post-mini-budget de l'automne.

ING a ajouté : "La livre sterling s'est légèrement mieux comportée, aidée sans doute par un environnement de risque constructif au début de 2023. Le Royaume-Uni a un poids assez important dans les indices de référence mondiaux des actions et de la dette, ce qui signifie que les flux vers ces produits peuvent apporter un certain soutien. La livre sterling a à peine bougé hier suite aux commentaires de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, selon lesquels il y avait des signes précoces de ralentissement du marché du travail britannique. Encore une fois, les prix du marché pour une nouvelle hausse de 100 [points de base] de la BoE jusqu'à la zone de 4,50 % cet été semblent résolus."

La BoE a relevé son taux d'intérêt de 50 points de base à 3,50 % à la fin de l'année dernière.

Lors d'un discours à New York lundi, le pilier de la BoE a déclaré que l'inflation au Royaume-Uni est "trop élevée" et que le retour de l'inflation britannique à son objectif de 2 % sur une "base durable et soutenable" est "essentiel".

L'économiste en chef a expliqué qu'un "contexte particulier" au Royaume-Uni, caractérisé par des prix du gaz naturel plus élevés, un marché du travail tendu, une évolution défavorable de l'offre de main-d'œuvre et des goulots d'étranglement sur le marché des biens, crée le potentiel d'une inflation "plus persistante".

À Londres, les valeurs de consommation étaient au centre de l'attention alors que les mises à jour commerciales d'après Noël affluaient.

Les actions de Card Factory ont augmenté de 6,9 %. Le vendeur de cartes de vœux, d'emballages et de cartes-cadeaux a déclaré que son activité dépassait les attentes et qu'il avait constaté un retour des acheteurs britanniques vers les magasins, alors que les grèves à Royal Mail avaient nui aux ventes en ligne.

Au cours des 11 mois se terminant le 31 décembre, les ventes ont bondi de 28 % pour atteindre 432,6 millions de livres sterling, contre 337,3 millions de livres sterling pour la même période l'année précédente.

Card Factory prévoit maintenant un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'au moins 106 millions de GBP, ce qui est supérieur au consensus de 96,9 millions de GBP. Cela signifierait un bénéfice avant impôt d'environ 48 millions de GBP, a-t-il déclaré, multiplié par 11,1 millions de GBP. L'Ebitda de l'exercice 2022 s'est élevé à 85,6 millions de GBP.

"La forte activité saisonnière dans les magasins au cours de la période de Noël a été soutenue par le développement de notre gamme et notre offre de valeur pour l'argent, tant pour les cartes que pour les cadeaux. Le commerce de Noël a également bénéficié de l'agilité fournie par notre modèle verticalement intégré, ainsi que de la commande et de la livraison anticipées des gammes de Noël, qui ont soutenu une forte disponibilité dans les magasins pendant la période de Noël", a déclaré Card Factory.

Le fabricant de modèles réduits et de pièces de collection Hornby a déclaré que les ventes du troisième trimestre au 31 décembre, couvrant la période clé de Noël, étaient supérieures à celles de l'année précédente.

"En conséquence, les ventes cumulées du groupe pour l'exercice financier à ce jour sont supérieures de 6 % à celles de l'année dernière. Ce résultat est dû à une meilleure disponibilité des stocks, à des augmentations de prix et à des investissements dans les plateformes de commerce électronique et les médias numériques", a déclaré Hornby.

Toutefois, il a averti que les chiffres de vente étaient "en retard sur le budget". Elle a noté qu'un "climat économique difficile pour les consommateurs" affectera son résultat annuel. Elle s'attend à une perte annuelle sous-jacente avant impôts "modeste".

Les actions ont chuté de 14 %.

"Nous restons prudents dans nos perspectives pour l'ensemble de l'année et au-delà en raison d'un niveau élevé d'incertitude quant à l'impact de plusieurs facteurs sur nos ventes, tels que l'inflation et les coûts des prêts hypothécaires pour les consommateurs, mais avec un taux d'emploi qui devrait rester élevé, nous avons bon espoir que la confiance dans les dépenses de consommation demeure", a ajouté M. Hornby.

Ailleurs, les actions d'AO World ont augmenté de 6,3 %. Le détaillant en ligne de produits électriques a revu à la hausse ses prévisions de résultats, les réductions de coûts ayant compensé la baisse des ventes.

AO a déclaré que le chiffre d'affaires du Royaume-Uni pour les trois mois au 31 décembre, son troisième trimestre, a chuté de 17 % en glissement annuel, un résultat conforme aux attentes.

"Cependant, les mesures prises par l'entreprise pour réduire les coûts et améliorer les marges, telles qu'elles ont été décrites dans nos résultats intermédiaires en novembre, portent leurs fruits et la rentabilité est maintenant supérieure à nos prévisions précédentes", a déclaré AO.

Elle prévoit désormais un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'ordre de 30 millions à 40 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures de la partie supérieure de la fourchette de 20 millions à 30 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté de l'exercice 2022 s'est élevé à 8,5 millions de GBP, en baisse par rapport aux 64,4 millions de GBP de l'exercice 2021.

Les actions de Shoe Zone ont augmenté de 7,6 %, car la société a affiché des bénéfices annuels améliorés pour l'exercice qui s'est terminé le 1er octobre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 31 %, passant de 119,1 millions de GBP à 156,2 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt a grimpé de 43 %, passant de 9,5 millions de GBP à 13,6 millions de GBP.

Le détaillant de chaussures a repris les dividendes au cours de son exercice. Il a proposé un dividende final de 3,3 pence, ainsi qu'un versement spécial de 8,2 pence. Cela porte son dividende total pour l'année à 17,0 pence.

Parmi les grandes capitalisations cotées à Londres, Scottish Mortgage Investment Trust, qui détient des participations dans de grandes entreprises technologiques américaines, a souffert des inquiétudes liées aux taux d'intérêt. Les actions ont baissé de 1,9% dans les premiers échanges.

Le détaillant Next a chuté de 1,5 %. Investec a réduit le titre de "acheter" à "conserver".

Next a impressionné le marché avec une mise à jour de Noël joyeuse la semaine dernière, mais depuis lors, sa cote a été réduite par les analystes de Credit Suisse. Vendredi, la banque suisse a fait passer le titre de "neutre" à "sous-performance".

Le pétrole Brent était coté à 79,14 USD le baril tôt mardi, heure du Royaume-Uni, en net recul par rapport aux 80,46 USD de lundi. L'or était coté à 1 872,34 USD l'once, en baisse par rapport à 1 874,24 USD.

