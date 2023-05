Les bénéfices de Card Factory augmentent, les hausses de prix et l'"efficacité" compensant l'inflation

(Alliance News) - Card Factory PLC a annoncé mercredi une hausse de ses bénéfices pour l'ensemble de l'année, se défaisant de la pression inflationniste et d'un coup porté à son canal en ligne par les grèves des services postaux britanniques.

Le détaillant de cartes de vœux basé à Wakefield, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 janvier a augmenté de 27% pour atteindre 463,4 millions de livres sterling, contre 364,4 millions de livres sterling. Cette hausse est due à la bonne performance des ventes en magasin et des gammes de cartes de tous les jours, ainsi qu'à la bonne tenue des ventes pendant la période de Noël.

Le bénéfice avant impôt a plus que triplé pour atteindre 52,4 millions de livres sterling, contre 11,1 millions de livres sterling l'année précédente. Card Factory a expliqué que ce chiffre comprenait 3,5 millions de livres sterling d'avantages non récurrents liés au règlement d'un programme de maintien de l'emploi pour le Coronavirus avec l'administration fiscale et douanière (HM Revenue & Customs).

L'entreprise a également déclaré que "la majorité des pressions inflationnistes ont été compensées par une combinaison de mesures d'efficacité et d'augmentations de prix ciblées".

Le bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est passé de 85,6 millions de livres sterling à 112 millions de livres sterling.

Les ventes de sa division en ligne ont chuté de 19 % par rapport à l'année précédente. Card Factory a déclaré que les clients revenaient dans la rue. Le canal en ligne a également souffert des "grèves de Royal Mail pendant la période de Noël". Toutefois, les ventes en ligne ont progressé de 86 % par rapport aux niveaux antérieurs à l'arrivée de Covid.

La société n'a pas proposé de dividende final pour l'exercice 2023, inchangé par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Card Factory a déclaré que le commerce pour le nouvel exercice financier est "légèrement supérieur" aux attentes.

La société a ajouté qu'elle était confiante dans sa capacité à résister aux pressions inflationnistes et dans les opportunités de croissance pour l'entreprise.

Dans le cadre de la mise à jour de sa stratégie sur les marchés des capitaux, Card Factory a déclaré qu'elle tracerait une voie vers des revenus d'environ 650 millions de livres sterling pour l'exercice 27, soutenus par un plan d'investissement en capital de 24 millions de livres sterling par an, au cours des trois prochaines années.

Darcy Willson-Rymer, président-directeur général, a déclaré : "Ces bons résultats reflètent une dynamique positive dans l'ensemble de l'entreprise, y compris des progrès notables dans nos initiatives de croissance stratégique, soutenus par le retour marqué des dépenses des clients vers les grandes surfaces.

"Les mesures proactives que nous avons mises en place pour gérer les pressions inflationnistes auxquelles nous avons été confrontés au cours de l'année, associées au renforcement de notre position financière, ont permis de réaliser des progrès positifs dans la mise en œuvre de nos priorités stratégiques", a-t-elle ajouté.

Les actions de Card Factory étaient en baisse de 5,0 % à 105,60 pence chacune à Londres mercredi matin.

