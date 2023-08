Cardiff Oncology, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies pour toute une série de cancers dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La société se concentre sur les vulnérabilités des tumeurs avec des combinaisons de traitements à base d'onvansertib, son inhibiteur sélectif de PLK1, et de thérapies standard de soins (SoC). La société a cinq essais cliniques en cours sur l'onvansertib, dont deux essais (TROV-054 et ONSEMBLE) en traitement de deuxième ligne chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique avec mutation du gène KRAS (mCRC), un essai en traitement de seconde ligne chez des patients atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (mPDAC), et deux essais initiés par des investigateurs chez des patients atteints de cancer du sein triple négatif (TNBC) non résécable, localement avancé ou métastatique, et de cancer du poumon à petites cellules (SCLC) en rechute. La société fait appel à des fabricants et distributeurs tiers pour fournir et distribuer l'onvansertib utilisé dans ses études cliniques et ses programmes de développement non cliniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale