Cardinal Energy Ltd. a annoncé le départ de David Johnson de son conseil d'administration. M. Johnson a travaillé pour Cardinal depuis sa création et a constamment fourni des conseils et contribué au développement de l'entreprise, a déclaré la société. La société a nommé John Festival au conseil d'administration.

M. Festival a plus de 35 ans d'expérience dans la découverte et le développement de projets thermiques et de pétrole lourd. Il a débuté chez Home Oil Company et a travaillé à Lloydminster en tant qu'ingénieur sur le projet de vapeur cyclique de Kitscoty. Il a ensuite rejoint Koch Exploration Canada Corporation et, avec une équipe technique, a mis en place des opérations dans toutes les régions de pétrole lourd de l'ouest du Canada.

À l'époque, Koch était le plus grand détenteur de concessions dans les sables bitumineux de l'Alberta, y compris l'exploitation de la mine de Fort Hills. Festival et l'équipe technique principale de Koch sont passés à BlackRock Ventures Inc. où ils ont découvert du pétrole lourd primaire dans la région de Seal en Alberta. Ils ont également piloté et lancé le projet Orion SAGD, l'un des premiers projets SAGD dans la zone Clearwater, qui continue d'être exploité aujourd'hui.

En 2019, Festival a été nommé PDG de Broadview, une société de développement thermique de la Saskatchewan. Cardinal a acquis les actifs de Broadview en avril 2023. En plus de devenir membre du conseil d'administration, Festival représentera les actionnaires au sein des comités des réserves, de l'audit et de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG).