Le distributeur de médicaments Cardinal Health Inc a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour 2024, estimant que la forte demande de médicaments spécialisés et génériques continuera à stimuler les ventes de son unité pharmaceutique.

Les distributeurs de médicaments tels que leur rival AmerisourceBergen ont bénéficié des ventes de médicaments spécialisés à prix élevé qui traitent des maladies telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde, tandis que les ventes liées au COVID-19 continuent de chuter.

Sur une base ajustée, Cardinal Health prévoit de gagner entre 6,50 et 6,75 dollars par action en 2024, contre une prévision préliminaire de 6,45 à 6,70 dollars par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 6,59 dollars par action, selon les données de Refinitiv.

La société basée dans l'Ohio, qui a également battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, s'attend à ce que les revenus de son unité pharmaceutique augmentent de 10 % à 12 % au cours de l'exercice 2024, grâce à la demande continue de médicaments pour la perte de poids.

Toutefois, les médicaments amaigrissants ne contribuent pas de manière significative au bénéfice du segment, a déclaré l'entreprise.

Les recettes de l'unité pharmaceutique de la société, à travers laquelle elle distribue des médicaments de marque et génériques, des médicaments spécialisés et des produits de santé et de consommation en vente libre, ont augmenté de 15% en glissement annuel, à 49,7 milliards de dollars, au cours du quatrième trimestre clos le 30 juin.

En revanche, l'unité médicale, par laquelle Cardinal Health fabrique et distribue des produits médicaux, chirurgicaux et de laboratoire portant la marque de l'entreprise - y compris des kits de prélèvement d'échantillons et des fauteuils roulants - a enregistré des ventes stables d'une année sur l'autre, à 3,76 milliards de dollars, en raison d'une demande plus faible pour les kits d'équipement de protection individuelle (EPI).

Les ventes totales se sont élevées à 53,45 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 52,72 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

En excluant les éléments non récurrents, Cardinal Health a déclaré un bénéfice de 1,55 $ par action, dépassant les attentes de 1,49 $ par action. (Reportage de Vaibhav Sadhamta et Mariam Sunny à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)