La Food and Drug Administration (FDA) a déconseillé vendredi aux consommateurs d'acheter ou d'utiliser certains collyres de plusieurs marques, dont CVS Health Corp et Cardinal Health, car ils peuvent provoquer des infections oculaires et, dans certains cas, une perte de vision.

L'agence a recommandé de ne pas utiliser 26 gouttes ophtalmiques en vente libre, principalement utilisées pour traiter les symptômes de sécheresse oculaire et soulager l'irritation des yeux.

Ces collyres sont commercialisés par CVS Health, Rite Aid, Cardinal Health, ainsi que par la marque up & up de Target et Velocity Pharma, a indiqué la FDA dans un communiqué. Elle a également demandé au fabricant de rappeler tous les lots du produit après que ses enquêteurs ont découvert des conditions insalubres dans l'usine de fabrication.

La FDA a déclaré que l'utilisation de certains produits de soins oculaires des marques qu'elle a signalées pouvait entraîner une perte partielle de la vision ou la cécité. Toutefois, à ce jour, elle n'a reçu aucun "rapport d'événement indésirable" concernant une infection oculaire associée à ces produits, a déclaré l'agence.

Selon la FDA, CVS, Rite Aid et Target retirent ces produits de leurs rayons et de leurs sites web. L'agence a également indiqué que les produits portant les marques Leader, Rugby et Velocity pourraient encore être disponibles dans les magasins et en ligne et a déconseillé de les acheter.

"Après avoir reçu la notification de la FDA, nous (CVS) avons immédiatement arrêté la vente en magasin et en ligne de tous les produits fournis par Velocity Pharma", a déclaré la chaîne de pharmacies dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters, ajoutant qu'elle rembourserait intégralement les clients qui renverraient le produit.

Cardinal Health et Velocity Pharma n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La FDA a recommandé aux consommateurs de jeter correctement ces produits et a conseillé aux patients qui présentent des signes ou des symptômes d'infection oculaire après avoir utilisé ces produits d'en parler à leur fournisseur de soins de santé ou de consulter immédiatement un médecin.

Au début du mois, la FDA a mis en garde huit entreprises, dont CVS et Walgreens Boots Alliance, contre la fabrication ou la commercialisation de produits oculaires non approuvés. (Reportage de Mrinmay Dey à Bengaluru et Surbhi Misra ; rédaction de Leslie Adler et Shri Navaratnam)