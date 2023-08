Cardinal Health, Inc. est spécialisé dans la distribution de produits et de services de santé à destination des pharmacies, des hôpitaux et des cabinets médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits pharmaceutiques (91,2%) ; - distribution de produits médicaux, chirurgicaux et de laboratoire (8,8%). En outre, le groupe développe une activité de fabrication de produits médicaux et chirurgicaux (masques, blouses, gants, produits diagnostiques, produits d'aspiration et de collecte des liquides, de radiologie d'intervention, d'assistance respiratoire, etc.). 83,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Produits pharmaceutiques