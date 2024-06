Cardio Diagnostics Holdings, Inc. est une société de médecine cardiovasculaire de précision basée sur l'intelligence artificielle. La société développe et commercialise une série de produits pour différents types de maladies cardiovasculaires et de comorbidités associées, notamment les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque et le diabète, en s'appuyant sur son moteur génétique-épigénétique intégré basé sur l'intelligence artificielle (IA). Son premier produit, Epi+Gen CHD, est un test sanguin clinique basé sur l'épigénétique capable d'évaluer le risque de coronaropathie à court terme (trois ans), et son deuxième produit, PrecisionCHD, est un test sanguin clinique basé sur l'épigénétique pour la détection de la coronaropathie. CardioInnovate360 est une solution à usage exclusif de la recherche (RUO) qui soutient la découverte, le développement et la validation de produits biopharmaceutiques pour l'évaluation et la gestion des maladies cardiovasculaires. HeartRisk est une plateforme d'intelligence du risque cardiovasculaire qui combine des informations provenant de données cliniques cardiovasculaires anonymes et agrégées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale