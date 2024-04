Cardlytics, Inc. est un fournisseur de plateforme publicitaire numérique. L'entreprise exploite une plateforme publicitaire sur ses propres canaux numériques et ceux de ses partenaires, ce qui inclut les applications en ligne et mobiles, le courrier électronique et diverses notifications en temps réel (la plateforme Cardlytics). Grâce à la plateforme Cardlytics, les spécialistes du marketing peuvent proposer à leurs clients un contenu publicitaire qui leur permet d'obtenir des récompenses, financées par une partie des frais perçus auprès des spécialistes du marketing. La société gère la plateforme Cardlytics aux États-Unis et au Royaume-Uni. Avec la plateforme Cardlytics, elle permet aux spécialistes du marketing d'atteindre des clients potentiels à travers son réseau d'institutions financières (IF) partenaires par le biais de leurs comptes bancaires numériques. Elle exploite également une plateforme de données clients, la plateforme Bridg, qui utilise les données des points de vente (POS), y compris les données d'achat au niveau du produit, pour permettre aux spécialistes du marketing d'effectuer des analyses et un marketing de fidélisation ciblé et de mesurer l'impact de leur marketing.

Secteur Logiciels