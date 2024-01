Cardlytics, Inc. a annoncé la nomination d'Andre Fernandez et de Jon Francis à son conseil d'administration. En outre, John Balen et David Adams se sont retirés du conseil à compter du 1er janvier 2024. Dans le cadre de ces changements au sein du conseil d'administration, Jack Klinck a pris la présidence du conseil.

Fernandez est un cadre chevronné qui possède une vaste expérience en matière de leadership, notamment en tant que directeur financier, directeur général et directeur de l'exploitation dans des entreprises telles que WeWork, NCR et General Electric. Fernandez a obtenu un A.B. en économie de l'Université de Harvard en 1990 et réside actuellement à Riverside, CT. Francis est actuellement Chief Data and Analytics Officer chez General Motors et a plus de 25 ans d'expérience dans une variété de rôles axés sur les données dans des entreprises telles que PayPal, Starbucks et Nike.

Francis a obtenu un B.B.A. en mathématiques et statistiques à l'université St. Olaf en 1994 et un M.S. en statistiques à l'université d'État de l'Oregon en 1996. Il réside actuellement à Seattle, WA.