Cardlytics, Inc. est en train de développer une plate-forme de renseignements sur les achats. La société fournit des analyses marketing pertinentes et mesurables avec des données d'achat provenant de plus d'institutions financières. Les données d'achat comprennent les données de débit, de crédit et de paiement de factures provenant de transactions en ligne et en magasin. Elle aide les spécialistes du marketing à identifier, atteindre et influencer les acheteurs potentiels à l'échelle, et à mesurer l'impact des dépenses de marketing. La société exploite également un canal publicitaire, Cardlytics Direct. Cardlytics Direct propose un marketing sur mesure pour les spécialistes du marketing et les institutions financières (IF). Elle propose aux consommateurs des institutions financières des offres et des suggestions personnalisées pour leurs achats. Elle propose également une plate-forme publicitaire basée sur les transactions qui aide les consommateurs à gagner de l'argent lorsqu'ils font des achats, dînent ou réservent des hôtels.

Secteur Publicité et marketing