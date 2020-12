Care Property Invest / : Accord pour l'acquisition d'un centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance à Attert (BE)

Avec l'acquisition de ce centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance, nous poursuivons l'expansion géographique de notre portefeuille immobilier de soins de santé en Région wallonne. En incluant cet investissement, notre portefeuille comprendra 126 projets. Nous sommes extrêmement satisfaits non seulement de l'augmentation substantielle de la juste valeur de notre portefeuille que cette transaction entraînera, mais aussi de la poursuite de notre collaboration avec l'opérateur de soins de santé Services Ardennes Srl».

Après l'achèvement des travaux, prévu au troisième trimestre de 2021, « Résidence des Ardennes » sera composée d'un centre de services de soins et de logement avec une capacité de 150 logements et d'un groupe de logements à assistance agréé avec 50 unités de logement. L'acquisition effective de l'ensemble du projet par Care Property Invest est prévue pour (le premier moitié de) Q1 de 2021 et aura lieu par le biais (i) d'un apport en nature du centre de services de soins et de logement existant et du groupe de logements à assistance existant et (ii) de la conclusion d'un contrat séparé pour l'achèvement des travaux en cours.

Care Property Invest annonce l'accord sous conditions suspensives pour l'acquisition du centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance « Résidence des Ardennes », situé dans le centre-ville d'Attert (BE). Le projet comprend un centre de services de soins et de logement existant avec 150 unités de logement et un groupe de logements à assistance agréé avec 26 unités de logement. Les travaux de construction ont récemment commencé sur le site pour l'extension du centre de services de soins et de logement.

ET DE LOGEMENT AVEC UN GROUPE DES LOGEMENTS A ASSISTANCE A ATTERT (BE)

L'exploitation

L'exploitation de « Résidence des Ardennes » sera continuée par Services Ardennes Srl et sera garantie par un nouveau bail emphytéotique à long terme du type « triple net » d'une durée minimale de 29 ans (renouvelable), qui sera indexé annuellement.

Le bien immobilier

La transaction

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, cette nouvelle expansion du portefeuille sera réalisée par le biais d'un apport en nature des biens précités au capital de Care Property Invest dans le cadre du capital autorisé. La valeur de contribution conventionnelle de ce projet s'élève à environ 42,1 millions €.

Le prix d'émission des nouvelles actions sera égal au prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action Care Property Invest sur les 5 jours de bourse précédant la date de l'apport (sans compter la date de l'apport), moins le dividende brut annoncé représentant le droit de recevoir la partie des dividendes qui peut être attribuée pour la période commençant le 29 mai 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 et moins une décote habituelle du marché. Les nouvelles actions seront émises avec le coupon n° 14 et suivants attachés et participeront donc au résultat de l'exercice à venir (du 1 janvier 2021 jusqu'à et incluant le 31 décembre 2021). À cette fin, le coupon n° 13 relatif au dividende brut représentant le droit de recevoir la partie des dividendes qui peut être attribuée pour la période commençant le 29 mai 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 sera détaché avant la date effective de l'apport.

L'apport en nature devrait avoir lieu avant le 31 janvier 2021, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions suspensives habituelles, notamment l'obtention de l'approbation de cet apport par la FSMA et la modification des statuts qui en résulte. Care Property Invest vise à faire coter les nouvelles actions, avec le coupon n° 14 et suivants attachés, sur Euronext Brussels le plus rapidement possible après l'émission des nouvelles actions.

Pour la réalisation des travaux, Care Property Invest conclura un contrat séparé avec Services Ardennes Srl, en tenant compte d'un coût d'investissement supplémentaire d'environ 2,2 millions €.

