Care Property Invest / : Acquisition d'un centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance à Attert (BE) par un apport en nature

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Traduction libre, la version néerlandaise prévaut INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES 20 janvier 2021 08h15- avant l'ouverture de la Bourse Informations privilégiées CARE PROPERTY INVEST Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) (La « Société ») ACQUISITION D'UN CENTRE DE SERVICES DE SOINS ET DE LOGEMENT AVEC UN GROUPE DES LOGEMENTS A ASSISTANCE A ATTERT (BE) PAR UN APPORT EN NATURE Schoten, la Belgique - 20 janvier 2021 Suite au communiqué de presse publié le 15 décembre 2020, Care Property Invest annonce l'acquisition du centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance « Résidence des Ardennes » à Attert (BE) par le biais d'une augmentation de capital réussie. Ceci a été réalisé par (i) un apport en nature du terrain et des biens immobiliers de ce projet et (ii) la conclusion d'un accord séparé concernant l'achèvement des travaux en cours. Suite à cet apport conduisant à une augmentation de capital (y compris la prime d'émission) de 42 087 805,27 €, 1 696 114 nouvelles actions Care Property Invest ont été émises. Le prix d'émission s'élève à 24,8142474213662 € par action. Le projet comprend un centre de services de soins et de logement existant avec 150 unités de logement et un groupe de logements à assistance agréé avec 26 unités de logement. Les travaux de construction ont récemment commencé sur le site pour l'extension du centre de services de soins et de logement. Après l'achèvement des travaux, le projet sera composé d'un centre de services de soins et de logement avec une capacité de 150 logements et d'un groupe de logements à assistance agréé avec 50 unités de logement. L'exploitation de « Résidence des Ardennes » est continuée par Services Ardennes Srl (une filiale de My-Assist). Cette exploitation est garantie par un nouveau bail emphytéotique à long terme du type « triple net » d'une durée minimale de 29 ans (renouvelable), qui sera indexé annuellement. Citation Peter Van Heukelom, CEO de Care Property Invest : Avec l'acquisition de ce centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance, nous poursuivons l'expansion géographique de notre portefeuille immobilier de soins de santé en Région wallonne. En incluant cet investissement, notre portefeuille comprendra 129 projets (y compris les projets signés sous conditions suspensives). Nous sommes extrêmement satisfaits non seulement de l'augmentation substantielle de la juste valeur de notre portefeuille que cette transaction entraîne, mais aussi de la poursuite de notre collaboration avec l'opérateur de soins de santé My-Assist. Y compris les projets à Mons et Bernissart que nous avons acquis en janvier 2020, ce sera notre troisième partenariat. » Care Property Invest SA Horstebaan 3 T + 32 3 222 94 94 2900 Schoten F + 32 3 222 94 95 BE 0456 378 070 - RPR Anvers E info@carepropertyinvest.be SIR publique de droit belge www.carepropertyinvest.be

-2- L'exploitation L'exploitation de « Résidence des Ardennes » est continuée par Services Ardennes Srl (une filiale de My-Assist) et est garantie par un nouveau bail emphytéotique à long terme du type « triple net » d'une durée minimale de 29 ans (renouvelable), qui sera indexé annuellement. My-Assist gère actuellement 9 résidences de soins en Flandre et en Wallonie. Citation Roderick Peters, CEO de My-Assist : Pour My-Assist, Résidence des Ardennes est une belle extension géographique. En collaboration avec la direction, nous poursuivrons nos soins de qualité individualisés dans ce luxueux village pour personnes âgées à Attert. Le partenariat avec Care Property Invest nous permet de continuer à investir dans des soins de haute qualité dans les bâtiments les plus modernes. » Le bien immobilier La transaction Le 15 décembre 2020, Care Property Invest a annoncé l'accord pour l'acquisition de « Résidence des Ardennes », situé à Attert (BE). L'acquisition vient d'être complétée par le biais d'un apport en nature des biens immobiliers précités dans le capital de Care Property Invest dans le cadre du capital autorisé et par une décision du conseil d'administration de la Société. La transaction a conduit à un renforcement des fonds propres de 42 087 805,27 €, dont un montant de 10 091 030,25 € a été affecté au poste capital et un montant de 31 996 775,02 € au poste primes d'émission. L'apport a été rémunéré par l'émission de 1 696 114 nouvelles actions. Le prix d'émission des nouvelles actions s'élève à environ 24,81 € et est égal à la moyenne du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de Care Property Invest de 5 jours de bourse avant le 20 janvier 2021 (la date de la contribution non comprise), moins le dividende brut annoncé représentant le droit de recevoir la partie des dividendes qui peut être attribuée pour la période commençant le 29 mai 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 (0,48 € par action) (proportionnellement et ceci en fonction du moment exact du détachement) et moins une décote habituelle du marché. Les 1 696 114 nouvelles actions sont de même nature et ont les mêmes droits que les actions existantes, étant entendu qu'elles sont émises avec coupon n° 14 et suivants qui y sont annexés et, par conséquent, elles vont participer aux résultats de l'exercice en cours (du 1 janvier 2021 jusqu'à et incluant le 31 décembre 2021). À cette fin, le coupon n° 13 relatif au dividende brut représentant le droit de recevoir la partie des dividendes qui peut être attribuée pour la période commençant le 29 mai 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, Care Property Invest NV Horstebaan 3 T + 32 3 222 94 94 2900 Schoten F + 32 3 222 94 95 BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen E info@carepropertyinvest.be SIR publique de droit belge www.carepropertyinvest.be

-3- a été détaché le 18 janvier 2021 avant l'ouverture du marché. Pour la réalisation des travaux, Care Property Invest a conclu un contrat séparé avec Services Ardennes Srl (une filiale de My- Assist), en tenant compte d'un coût d'investissement supplémentaire d'environ 2,2 millions €. Le projet générera des revenus locatifs supplémentaires pour la Société à partir d'aujourd'hui. Publication conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (Loi sur la Transparence) Suite à l'augmentation de capital et à l'émission de nouvelles actions le 20 janvier 2021 dans le cadre de cette transaction, le capital total de la Société au 20 janvier 2021 s'élève à 153 533 677,60 €. Le capital est représenté par un nombre total de titres conférant le droit de vote de 25 806 148. Le nombre total de droits de vote s'élève à 25 806 148. Chacune de ces actions confère un droit de vote à l'Assemblée Générale de la Société et ces actions représentent donc le dénominateur aux fins des notifications dans le cadre de la réglementation sur la transparence (à savoir les notifications en cas d'atteinte, dépassement ou tombée en dessous des seuils statutaires ou légaux). Outre les seuils légaux, l'article 15 des statuts de la Société prévoit un seuil statutaire supplémentaire de 3%. • • • Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, ainsi que dans tout l'Espace économique européen. • • Care Property Invest NV Horstebaan 3 T + 32 3 222 94 94 2900 Schoten F + 32 3 222 94 95 BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen E info@carepropertyinvest.be SIR publique de droit belge www.carepropertyinvest.be

-4- Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest.Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions. Pour toute information complémentaire Valérie Jonkers COO Valérie.Jonkers@carepropertyinvest.be +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 499 28 01 43 Horstebaan 3

