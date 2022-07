Care Property Invest / : Acquisition du complexe de logements à assistance « Klapgat » à Haacht (BE) par le biais d'un apport en nature.

assistance et un centre de services local, construits selon une conception moderne, en utilisant des techniques innovantes (par exemple, en vue d'une efficacité énergétique maximale) et des matériaux durables et de haute qualité. Pour ces raisons, le projet peut être considéré comme étant « state of the art ».

-2-

L'opérateur

Le projet est exploité par Thuis Leven VZW, fondée en 2021. La vision de Thuis Leven VZW est que toute personne doit pouvoir vivre chez elle le plus longtemps possible, mais avec un minimum de soutien. Il s'agit d'une jeune organisation à but non lucratif, mais dotée de grandes ambitions et fortement soutenue par ses propriétaires.

Fiche de synthèse

Haacht - Klapgat

Date d'acquisition : Le 7 juillet 2022 Adresse : Klapgat 6-8, 3150 Haacht, Belgique Exploitant : Thuis Leven VZW Capacité : 53 logements à assistance et 1 centre de services local Projet : Le complexe de logements à assistance peut accueillir 61 résidents dans 8 logements à assistance de deux chambres et 45 logements à assistance d'une chambre. Le projet comprend un centre de services local avec une brasserie et plusieurs salles multifonctionnelles, qui devrait ouvrir ses portes fin 2022. Emplacement : Dans un quartier résidentiel, à distance de marche du centre animé de Haacht, où se trouvent diverses banques, magasins et restaurants. Le projet est facilement accessible en voiture (via la N21 et la N26) et par les transports publics grâce aux arrêts de bus situés à seulement 250 et 400 mètres. Durabilité : Le projet a été construit selon une conception moderne, en utilisant des techniques innovantes (par exemple, en vue d'une efficacité énergétique maximale) et des matériaux durables et de haute qualité, et peut donc être considéré comme étant « state of the art ». Année de construction/ 2020 Rénovation : Transaction : Acquisition de 100 % des actions de Igor Haacht NV (par le biais d'un apport en nature) Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 30 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement Environ 13,9 millions €. totale : Financement : Apport en nature

La transaction

Le 23 juin 2022, Care Property Invest a annoncé l'accord pour l'acquisition du projet « Klapgat » à Haacht (BE) par le biais de l'acquisition de 100 % des actions dans Igor Haacht NV. Cette acquisition vient d'etrê réalisée par un apport en nature des actions de la société précitée dans le capital de Care Property Invest dans le cadre du capital autorisé et ce par une décision du conseil d'administration de la Société. La transaction a conduit à un renforcement des fonds propres de 13 914 723,61 €, dont un montant de 3 800 034,90 € a été affecté au poste capital et un montant de 10 114 688,71 € au poste primes d'émission.

L'apport de toutes les actions de Igor Haacht NV a été rémunéré par l'émission de 638 715 nouvelles actions.

Les 638 715 nouvelles actions sont de memê nature et ont les memeŝ droits que les actions existantes, étant entendu qu'elles sont émises avec coupon n° 16 et suivants qui y sont annexés et, par conséquent, elles vont participer aux résultats de l'exercice en cours à partir du 1er janvier 2022.

Le projet générera des revenus locatifs supplémentaires pour la Société à partir d'aujourd'hui.

Publication conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (Loi sur la Transparence)

Suite à l'augmentation de capital et à l'émission de nouvelles actions le 7 juillet 2022 dans le cadre de cette transaction, le capital total de la Société au 7 juillet 2022 s'élève à 165 048 798,02 €.

Le capital est représenté par un nombre total de titres conférant le droit de vote de 27 741 625. Le nombre total de droits de vote s'élève à 27 741 625.

Care Property Invest nv