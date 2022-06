Care Property Invest / : Résultat du dividende optionnel

Ticker: Code Isin: Inclusions indices:

À propos de Care Property Invest

Care Property Invest SA est une Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. Cotée sur Euronext Brussels depuis plus de 25 ans, elle investit dans des biens immobiliers de qualité destinés aux personnes âgées et handicapées sur le marché européen. Care Property Invest acquiert, construit et rénove des biens immobiliers de soins de santé de haute qualité (des centres de services de soins et de logement, des groupes de logements à assistance et des complexes résidentiels pour personnes handicapées…) et les met, entièrement adapté aux besoins des utilisateurs finals, ensuite à la disposition d'opérateurs de soins de santé solides sur la base d'un contrat à long terme.

La Société a développé un portefeuille international de 140 projets de soins de santé, situés en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Irlande. La Société cherche à créer une action stable pour ses actionnaires avec un profil de risque faible et un dividende stable et en croissance régulière.

CPINV

BE0974273055

• Belgium BEL Mid (Euronext Brussels)

• Euronext Real Estate (Euronext Brussels)

GPR (Global Property Research) General Europe Index

GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index (excluant les fonds bancaires ouverts)

Membre de l'EPRA depuis décembre 2016.

En septembre 2021, elle a reçu son cinqième prix EPRA BPR Gold Award.

