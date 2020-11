Care Property Invest / : Voir la présentation Q3 2020 0 04/11/2020 | 14:29 Envoyer par e-mail :

Jusqu'en juillet 2016- Juriste d'entreprise de Care Property Invest "Je crois que la croissance accélérée de la taille de notre portefeuille et du rendement total pour les actionnaires est fondée sur les économies d'échelle que nous offrons et sur l'accent que nous mettons sur la création de valeur économique. Filip Van Zeebroeck CFO Contact /FilipVanZeebroeck filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be 00 32 (0) 3 222 94 94 EXPÉRIENCE CEOCarePropertyInvest CEO de Care Property Invest depuis septembre 2009 ƒ Directeur de Serviceflats Invest depuis juin 2003

Directeur général Financement public chez KBC Bank de 1996 à 2009

Responsable Marketing et Ventes chez Dexia de 1988 à 1996

Responsable des Ventes chez Mercator Verzekeringen de 1977 à 1988 "Je crois dans un futur solide pour cette Société, comme nous allons au-delà de l'investissement pur. Nous nous engageons à jouer le rôle d'innovateur dans le domaine de l'immobilier de santé. Peter Van Heukelom CEO Contact /PeterVanHeukelom peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be 00 32 (0) 3 222 94 94 TRACK RECORD COOCarePropertyInvest ƒ COO de Care Property Invest depuis juillet 2016 ƒ jusqu'en juillet 2016 - Investment Manager chez Care Property Invest jusqu'en mai 2014 - Health care consultant "Nous étudions actuellement de nouveaux marchés cibles, étant donné qu'un certain nombre de pays européens sont confrontés aux mêmes problèmes démographiques. Forts de nos 25 années d'expérience, nous pouvons aider les opérateurs de santé publics et privés à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Valérie Jonkers COO Contact /valérie-jonkers valérie.jonkers@carepropertyinvest.be 00 32 (0) 3 222 94 94 Agenda AGENDA 1. Serviceflats Invest Une fondation robuste 2. Care Property Invest Le nouveau modèle économique 3. Care Property Invest Investissements et pipeline 4. Care Property Invest Informations financières 5. Care Property Invest L'action 6. Care Property Invest Annexes 5 POINTS CLÉS DE L'INVESTISSEMENT 5. management expérimenté Comité de direction avec de l'expérience dans le domaine du financement et de l'immobilier. Expériences précieuses sur le marché niche des résidences- services par la réalisation de 1 988 résidences-services. 6. Dynamique de marché favorable Vieillissement de la population entraîne une augmentation de la demande 1. Haute visibilité / certitude sur les flux de trésorerie existants Baux emphytéotiques de longue durée avec échéances de dette ajustées, à des taux d'intérêt fixes(1). Contrat de type triple net, indexé annuellement, aucun risque de vacances et un solide profil de solvabilité des locataires. 4. 3. Fort track record Rendement de dividende De l'action CPI attrayant Première SIR belge en 1995. Rendement brut du dividende de 2,61 %.(2) 2. placement parfait pour saisir de nouvelles opportunités de croissance Relations solides avec les CPAS. Marché avec une évolution démographique favorable. (1) La durée résiduelle moyenne des contrats s'élève à 16,75 ans au 30 septembre 2020. (2) Sur la base du prix de l'action au 31 décembre 2019 et le dividende payé pour l'exercice 2019 de 0,77 € par action, ce qui correspond à un taux de distribution de 83,94 % par rapport à un résultat EPRA ajusté de 0,9173 €. Les dividendes sont soumis à la décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et doivent être conformes à l'article 13 de l'arrêté royal belge concernant les SIR et l'article 7:212 du Code des Sociétés et des Associations (CSA). 6 1. Serviceflats Invest Une fondation robuste www.carepropertyinvest.be 7 Serviceflats Invest 20 ANNÉES D'EXPÉRIENCE Serviceflats Invest: Sicafi (maintenant : SIR - BE-REIT) fondée en octobre 1995 Initiative du Gouvernement flamand Objectif: Construction et financement de 2 000 résidences-servicesde qualité et abordables, destinées aux personnes âgées de 75 ans et plus (logement à assistance) en Flandre et à Bruxelles Coopérations avec : Centres Publiques d'Aide Sociale ('CPAS/ OCMW's ou 'PCSWs') et communes Associations à but non-lucratif ('ASBL (caritatives)/ (Caritatieve) vzw's/of 'NPOs') (1) Structure subventionnée par le Gouvernement flamand Réalisations (2): 1 988 résidences-services construites sur 76 sites en Flandre. Investissements de 165,9m €(3), générant un revenu locatif de 14,51m € (pour tout l'exercice 2020) Font parties de Zorgnet Vlaanderen, structure d'origine catholique. Depuis le 31 décembre 2016. Somme des créances de location-financement (156,52m €) et des créances commerciales liées à des actifs immobilisés (dont immobilier) (9,41m €) (30/09/2020). 8 Serviceflats Invest STRUCTURE DES PROJETS Structure Design - Build - Finance Entrepreneur général/architecte N V • O P E N B A R E B E VA K N A A R B E L G I S C H R E C H T Développement Financement Propriétaire du bâtiment Droit de superficie(1) et son empreinte au sol min. 32 ans 27 ans Emphytéose(2) triple net de l'immeuble min. canon Client : CPAS(3) Reste propriétaire du terrain (1) droit de superficie (ex. : immobilier) droit d'emphythéose même structure pour les ASBL La durée résiduelle moyenne des contrats de location-financement est de 14,38 ans au

30 septembre 2020. Structure : Le CPAS local reçoit une subvention annuelle par résidence-service du Gouvernement flamand. A l'échéance de la période du droit de superficie, le droit de propriété de l'immeuble est automatiquement rétrocédé au CPAS local. SFI n'est pas responsable de la maintenance ni de la location : taux d'occupation économique de 100 %. Structure subventionnée par le Gouvernement flamand "Contrats de bail de type triple net assortis d'un remboursement de l'investissement à hauteur de 100 % à l'échéance de l'emphytéose. 9 Serviceflats Invest FAIBLE RISQUE HAUTE VISIBILITÉ A) Par le profil de solvabilité des locataires(1) ASBL (5 %) Contrats garantis par un mandat de prêt hypothécaire sur les propriétés. CPAS (95 %) Garantis par les municipalités. En cas de défaut des autorités locales, Serviceflats Invest a le droit de faire appel au fonds public (dotation du Gouvernement flamand - noté AA2/AA). Octroi des subventions sur un compte bloqué utilisé en partie pour rembourser Serviceflats Invest à l'échéance du droit de superficie(2). Répartition basée sur les revenus locatifs au 30 septembre 2020 pour le portefeuille Serviceflats Invest (portefeuille initial uniquement). 1.140,43 € depuis 2008 par résidence-services du Gouvernement flamand. 10 2. Care Property Invest Le nouveau modèle économique www.carepropertyinvest.be 11 Le modèle économique MODÈLE COMMERCIAL - À PARTIR DE 2015 Uniquement résidences-services (« programme d'investissement fermé ») Flandre et Bruxelles Structure de subventions fixe CPAS et ASBL Également concevoir et acquérir des propriétés dans le secteur des soins de santé (décret relatif aux soins de santé du Gouvernement flamand) et des solutions résidentielles pour les personnes à mobilité réduite Centres de services de soins et de logement, centres de court séjour, ... Résidences-services (groupes de logements à assistance) Centre de services locaux Logements encadrés / institutions fermées l'Espace Économique Européen (EEE), conformément aux réglementations locales Nouveaux investissements ne sont plus subventionnés CPAS et ASBL + marché privé 12 Le modèle économique COMBINAISON UNIQUE MARCHÉ PUBLIC ET PRIVÉ RÉPARTITION ENTRE IMMEUBLES DE PLACEMENT ET CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT À LA JUSTE VALEUR (AU 30 SEPTEMBRE 2020) 36% Contrats de location-financement (IFRS 16) Immeubles de placement (IAS 40) 64% ÉVOLUTION DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE TOTAL Millions € 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q32020 CROISSANCE ACCÉLÉRÉE DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES Millions € 900 800 700 357,24 357513,2415 600 (6455%) 357,24 500 271,43 (55%) (55%) 400 201,66 271,4(52%)3 (52%) 201,66 85,04 (46%) 300 (46%) 85,04 286,71 290,86731 200 49,96 (26%) 2,25 (18%) 249,14 (45%) (45%36) (18%) 245,29 232,20 100 163,85 (1%) 221,89 (48%) 217,19 (74%) (74%) 0 (100%) (99%) (74%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q32020 13 Le modèle économique RÉPARTITION RÉPARTITION DES PROJETS GÉOGRAPHIQUE EN FONCTION DE L'ÂGE DES BÂTIMENTS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU IMMEUBLES DE PLACEMENT LEASINGS FINANCIERS NOMBRE DE PROJETS NOMBRE D'UNITÉS DE LOGEMENT EN EXPLOITATION EN EXPLOITATION 120 projets acquis(1) en portefeuille au 30 septembre 2020 nombre de projets avec une 1ère mise en service 4% 3% 1% Région flamande (BE) 3% 4% il y a <1 ans 6% 1% 12% 8% Région wallonne (BE) 8% 21% il y a 1 à 5 ans il y a 5 à 10 ans 26% 12% 46% Région de Bruxelles- il y a > 10 ans 67% 80% Capitale (BE) (2) 69% 29% Pays-Bas (NL) (3) 30 septembre 2020 Espagne (ES) (4) 30 septembre 2020 30 septembre 2020 30 septembre 2020 Care Property Invest a 3 projets en portefeuille sous conditions suspensives au 30 septembre 2020, à savoir le complex résidentiel pour les personnes handicapées «La Lucine» à Stembert (signé le 19 mars 2020), le centre de services de soin et logement «Dungelhoeff» à Lierre (signé le 17 juin 2020) et le centre de services de soin et logement «Emera Mostoles» Mostoles (Espagne) (signé le 22 juin 2020). En incluant ces complexes résidentiels, il y a un total de 123 projets dans le portefeuille de la Société, dont 120 sont effectivement acquis au 30 septembre 2020. Au 30 septembre 2020, le placement immobilier «Nuance» à Forest est toujours en cours de développement. Le bâtiment était déjà opérationnel le 13 janvier 2020, mais la réception provisoires n'a pas encore eu lieu. Au 30 septembre 2020 les immeubles de placement «De Orangerie» à Nijmegen (NL), «Margaritha Maria Kerk» à Tilburg (NL), «Sterrenwacht» à Middelburg (NL), «Villa Wulperhorst» à Zeist (NL), «St. Josephkerk» à Hillegom et «De Gouden Leeuw» Zutphen (NL) sont toujours en cours de développement. Au 30 septembre 2020 l'immeuble de placement «Emera Carabanchel» à Carabanchel (ES) est toujours en cours de développement. 14 Le modèle économique RÉPARTITION DES PROJETS SELON TYPE DE PROJET RÉPARTITION DES TYPES DE PROJETS EN FONCTION DU NOMBRE D'UNITÉS RÉSIDENTIELLES 2% Complexes résidentiels pour personnes handicapées Logements à assistance 54% Centres de services de soins et de 44% logement 30 septembre 2020 15 Le modèle économique RÉPARTITION OPÉRATEURS Opérateurs expérimentés Répartition en fonction des revenus locatifs reçus par exploitant 3% 2%2% 1% Belgique Pays-Bas 2% 1% Anima Care(1) Valuas Zorggroep 5% 4% 5% 4% Armonea Ontzorgd Wonen 5% My Assist Groep (1) Korian Holding 8% 41% ASBL caritatives 8% Nederland B.V. 39% CPAS De Gouden Leeuw Orelia Group Groep(1) 11% 12% Qaly@Beersel 16% Senior Living Group 12% Vulpia Care Group 30 septembre 2020 Résidence du Lac SA 30 septembre 2019 Pour les opérateurs suivants, la part des revenus locatifs était inférieure à 1 % au 30 septembre 2019 : Ontzorgd Wonen Groep, De Gouden Leeuw Groep et Anima Care. 16 Le modèle économique TENDANCE MACRO - POPULATION VIEILLISSANTE, DEMANDE CROISSANTE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 84+ ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE 85+ DE LA POPULATION BELGE ( 1 ) 67-84 LA POPULATION NÉERLANDAISE (1) 65-85 0-66 0-65 100 +168% 100 +206% +38% +63% 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2020 2030 2040 2050 2060 2017 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2018 CROISSANCE PRÉVUE 75% CROISSANCE DEMANDE CROISSANTE Logement des personnes âgées de la population belge totale de PRÉVUE +15% DES MAISONS NE SONT PAS dans le secteur social (sociétés ADAPTÉES de la population néerlan- et fondations d'habitation) et le pour des personnes à mobilité daise totale de secteur privé réduite +7% D'après les données du Bureau fédéral du Plan - Rapport sur les projections démographiques 2017-2070. (1) Sur la base de la source de données suivante : «Projections des intervalles de population ; groupe d'âge, 2018-2060», CBS - 19 décembre 2017 17 Le modèle économique TENDANCE MACRO - POPULATION VIEILLISSANTE, DEMANDE CROISSANTE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE POPULATION E S PAG N O L E (1) 100 +157% 80 +27% 60 40 20 0 2019 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 80+ 67-84 0-66 CROISSANCE PRÉVUE de la population espagnole totale de +5% +175% in dans la tranche d'âge 80+ +27% in dans la tranche d'âge 67-80 D'après les données de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), http://stats.oecd.org 18 Le modèle économique MODÈLE COMMERCIAL MARCHÉ PUBLIC ET PRIVÉ MARCHÉ PRIVÉ (IMMEUBLES DE PLACEMENT) Besoins de l'opérateur de soins •Développement •Financement •Achat de l'immobilier •Rénovation bien immobilier existant Entrepreneur général/ architecte Contrat de location Revenus de location Acquisition terrains et de type Tripe net à LT min. 20 ans bâtiments par CPI min.20 ans Opérateur privé (Client) MARCHÉ PUBLIC (LEASINGS FINANC.) Besoins de l'opérateur de soins •Développement •Financement de l'immobilier •Achat •Rénovation bien immobilier existant Entrepreneur général/ architecte Emphytéose Canon de type triple net du bâtiment min.27ans Droit de superficie pour CPI min. 30 ans min. 27ans CPAS/ ASBL (Client) 19 3. Care Property Invest Investissements & pipeline www.carepropertyinvest.be 20 2013 Modification des statuts afin d'elargir l'objectif de la Societe 2014 Serviceflats Invest devient Care Property Invest. Fractionnement d'actions 1: 1000. Augmentation de capital suite au dividende optionnel. Agrement comme Societe Immobiliere Reglementee publique (SIR publique) de droit belge. 2012 Programme d'investissement «2 000 residences-services» quasi complete. Decision de modifier les statuts pour la relance de Serviceflats Invest. Historique 2017 Augmentation de capital par un apport en nature 15 mars 2017 Montant total de l'augmentation de capital : 33 563 407 € 1 844 160 nouvelles actions ordinaires ont ete emises

Prix d'emission par action : au 15/3/2017:

18,20 € (prix d'action au 31/12/2016: 20,45 €) Investissements & pipeline 2020 Augmentation de capital par un apport en nature 15 janvier 2020 Montant total de l'augmentation de capital : € 33 594 044 - 1 250 376 nouvelles actions À partir du 15 janvier 2020 21.645.122 actions entièrement libérées. 2019 Dividende optionnel Mai-juin 2019 Taux d'inscription 57 %. 307 870 actions nouvelles pour un prix d'émission total de 6 688 783,62 €. 2019 Augmentation de capital par un apport en nature 3 avril 2019 Montant total de l'augmentation de capital : 16 372 079,85 € - 764 031 actions ordinaires 2015 22 juin 2015 Augmentation de capital en espèces Par une décision du conseil d'administration Montant total de l'augmentation de capital: environ 38m € 2 825 295 nouvelles actions ordinaires ont été émises "Les augmentations de capital ont permis à Care Property Invest de : • Se développer et investir • Améliorer la liquidité de ses actions • Attirer de nouveaux investisseurs institutionnels et particuliers 2016 Inclusion dans l'indice BEL Mid Membre de l'EPRA 2 nouveaux investissements pour une valeur conventionnelle totale d'environ 32,4 millions €. Etablissement d'un comite de direction À partir du 3 avril 2019 20 086 876 actions entièrement libérées 2018 Entrée sur le marché néerlandais. Acquisition du 100e projet de soins de santé résidentiels. 2017 Augmentation de capital en espèces. 27 octobre 2017 • Montant total de l'augmentation de capital21 : € 72 138 612,00.- 4 293 965 actions ordinaires nouvelles 2020 Dividende optionnel Mai-juin 2019 Renforcement des fonds propres par le biais d'un dividende optionnel : 6 970 784 €. • 273 091 nouvelles actions ordinaires ont été émises • Prix d'émission par action : 25,5255 €. 2020 Entrée sur le marché espagnol Acquisition sous conditions suspensives du projet «Emera Mostoles» à Mostoles (Madrid) Investissements & pipeline Historique 2020 Augmentation de capital en espèces (ABB). juin 2020 Montant total de l'augmentation de capital : environ 60 millions € brut À partir du 25 juin 2020 24 110 034 actions entièrement libérées 22 Investissements & pipeline INVESTISSEMENTS 2020 (1) Mons Bernissart La Réposée New Beaugency Capacité: CSSL avec 111 unités de logement + 11 logements à assistance Valeur conv.: Env. 17,2 m € Information Apport en nature transaction : Revenus locatifs depuis le 15/01/2020 Exploitant: La Reposée Sprl (filiale de My Assist) Type de Bail de longue durée contrat : triple net avec loyer indexé Capacité: CSSL avec 93 unités de logement + 11 logements à assistance Valeur conv.: Env. 16,4 m € Information Apport en nature transaction : Revenus locatifs depuis le 15/01/2020 Exploitant: New Beaugency Sprl (filiale de My Assist) Type de Bail de longue durée contrat : triple net avec loyer indexé (1) Un aperçu complet des projets acquis et développés à partir de 2017 se trouve dans les annexes à la fin de cette présentation. 23 Investissements & pipeline INVESTISSEMENTS 2020 Laeken Lennik Westende De Wand Keymolen Westduin Capacité: CSSL avec 122 Capacité: CSSL avec 93 Capacité: CSSL avec 151 unités de logement+ 22 unités de logement unités de logement logements à assistance Valeur conv.: Env. 30,5 m € Valeur conv.: Env. 20,1 m € Valeur conv.: Env. 36,3 m € Information Acquisition 100 % des Information Acquisition 100 % des Information Acquisition 100 % des transaction : actions dans la société transaction : actions dans la société transaction : actions dans la société Zorginfra nv Zorginfra nv Zorginfra nv Exploitant: Armonea sa (partie du Exploitant: Armonea sa (partie du Exploitant: Armonea sa (partie du Groupe Colisée) Groupe Colisée) Groupe Colisée) Type de Bail emphytéotique Type de Bail emphytéotique Type de Bail emphytéotique contrat : triple net avec canon contrat : triple net avec canon contrat : triple net avec canon indexé indexé indexé 24 INVESTISSEMENTS 2020 Heemstede (NL) Oegstgeest (NL) Oegstgeest (NL) De Meerlhorst Het Witte Huis Villa Oranjepark Capacité: 17 appartements Capacité: 25 appartements Capacité: 14 appartements de soins résidentiels de soins résidentiels de soins résidentiels Valeur conv.: Env. 6,3 m € Valeur conv.: Env. 10 m € Valeur conv.: Env. 3,3 m € Information Asset deal : achat de 100 Information Asset deal : achat de 100 Information Asset deal : achat de 100 transaction : % des biens immobiliers transaction : % des biens immobiliers transaction : % des biens immobiliers Exploitant: Valuas Zorggroep Exploitant: Valuas Zorggroep Exploitant: Valuas Zorggroep Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée contrat : triple net contrat : triple net contrat : triple net avec loyer indexé avec loyer indexé avec loyer indexé Investissements & pipeline Aldeboarn (NL) Boarnsterhim State Capacité: 15 appartements de soins résidentiels et hôtel de soins avec 4 places. Valeur conv.: Env. 3,2 m € Information Asset deal : achat de 100 transaction : % des biens immobiliers Exploitant: Valuas Zorggroep Type de Bail de longue durée contrat : triple net avec loyer indexé 25 Investissements & pipeline INVESTISSEMENTS SIGNÉS 2020 Stembert Lier Mostoles (Madrid) (ES) La Lucine Dungelhoeff Emera Mostoles Capacité: Complexe résidentiel Capacité: CSSL avec 128 Capacité: CSSL avec 166 pour personnes handi- unités de logement + unités de logement capées. (M.A.S.) - 30 logements à Nouvelle construction assistance 10 appartements de Inv. attendu: Env. 12 m € soins (40 chambresl) Inv. attendu: Env. 4,2 m €. Inv. attendu: Env. 26,5 m € (Acquisition au plus tard Information Acquisition du terrain au Q3 2022) Information Acquisition 100 % des Information Acquisition de 100 % transaction: par la filiale espagnole, suivie du financement transaction: actions dans C.H.V. transaction: des actions dans la de la construction en Stembert SA société Apollo Lier NV plusieurs tranches. Exploitant: Vulpia Care Groep Exploitant: La Lucine Asbl (partie de Exploitant: Groupe Emera Krysalia srl) Type de Bail emphytéotique Type de Bail de longue durée Type de Bail emphytéotique contrat: triple net avec canon contrat: triple net avec canon indexé contrat: triple net indexé avec loyer indexé 26 Investissements & pipeline INVESTISSEMENTS ACHEVÉS / MIS EN OPÉRATION 2020-2019 Deinze De Nieuwe Ceder Capacité: Complexe résidentiel en développement pour personnes limitées et personnes atteintes de lésions cérébrales acquises Investiss. Env. 11,0 millions € attend : Information Signature d'un accord transaction : DBF (Design, Build et Finance) Exploitant: vzw Zorghuizen Type de Bail emphytéotique contrat : triple net avec canon indexé Forest Nuance Capacité: CSSL avec 121 unités de logement agrées Valeur conv.: Env. 14,8 m € à la réception provisoire Information Acquisition du terrain transaction: suivie du financement de la construction en plusieurs tranches Exploitant: La Résidence de l'Eden (filiale Anima Care Group) Type de Bail de longue durée contrat: triple avec loyer indexé Middelkerke Assistentiewoningen De Stille Meers Capacité: 60 logements à assistance Valeur conv.: Env. 8,6 m € Information Appel d'offres du CPAS transaction: de Middelkerke. Contrat DBF Exploitant: CPAS Middelkerke Type de Bail emphytéotique contrat: triple net avec canon indexé 27 Investissements & pipeline INVESTISSEMENTS 2019 Riemst Genval Wassenaar (NL) Laag-Keppel (NL) Huyse Elckerlyc La Résidence du Lac Villa Sijthof De Gouden Leeuw Capacité: CSSL avec 77 Capacité: CSSL avec 109 Capacité: 19 appartements Capacité: 5 appartements de soins rési- unités de logement unités de logement de soins résidentiels dentiels, 14 studios de soins et un hôtel de soins de 17 places Valeur conv.: Env. 6,5 m € Valeur conv.: Env. 17,6 m € Valeur conv.: Env. 5,9 m € Valeur conv.: Env. 5,6 m € Information Revenus locatifs depuis le Information Revenus locatifs depuis le Information Revenus locatifs depuis le Information Revenus locatifs depuis le transaction : 19/2/2019 transaction : 3/04/2019 transaction : 20/06/2019 transaction : 09/07/2019 Exploitant: Filiale Senior Living Group Exploitant: La Résidence du Lac SA Exploitant: Filiale Exploitant: Woonzorgvoorziening zorgho- Ontzorgd Wonen Groep tel de Gouden Leeuw B.V. Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée contrat : triple net contrat : triple net contrat : triple net contrat : triple net avec loyer indexé avec loyer indexé avec loyer indexé avec loyer indexé 28 Investissements & pipeline INVESTISSEMENTS 2019 Zelhem (NL) De Gouden Leeuw Capacité: 33 appartements de soins résidentiels et hôtel de soins avec 7 places. Valeur conv.: Env. 10,1 m € Information Revenus locatifs depuis le transaction : 25/11/2019 Exploitant: Woonzorgvoorziening zorghotel de Gouden Leeuw B.V. Type de Bail de longue durée contrat : triple net avec loyer indexé 29 Investissements & pipeline PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT Tilburg (NL) Margaritha Maria Kerk Capacité : 32 appartements de soins Inv. attendu : Investissement attendu d'env. 7,7 m € Réception provisoire prévue fin 2020 Information Acquisition des biens immobi- transaction : liers par l'intermédiaire de sa filiale NL. Contrat clés en main avec le vendeur-développeur. Exploitant : Korian Holding Nederland B.V. Type de Bail emphytéotique triple net contrat : avec canon indexé Middelburg (NL) Sterrenwacht Capacité : 25 studios de soins Inv. attendu : Env. 5,7 m €. Réception provisoire prévue 2ième trimestre- de 2021 Information Acquisition des biens transaction : immobiliers par l'inter- médiaire de sa filiale NL. Contrat clés en main avec le vendeur- développeur. Exploitant : Korian Holding Neder- land B.V. Type de Bail emphytéotique contrat : triple net avec canon indexé Zeist (NL) Villa Wulperhorst Capacité : Résidence de soins avec max. 44 chambres Inv. attendu : Env. 13,1 m €. Réception provisoire prévue début 2021. Information Acquisition des biens immobi- transaction : liers par l'intermédiaire de sa filiale NL. Contrat clés en main avec le vendeur-développeur. Exploitant : Valuas Zorggroep Type de Bail emphytéotique triple net contrat : avec canon indexé Hillegom (NL) St. Josephkerk Capacité: 38 appartements de soins. Inv. attendu : Env. 9,1 m €. Réception provisoire prévue fin 2021 Information Acquisition des biens immobi- transaction : liers par l'intermédiaire de sa filiale NL. Contrat clés en main avec le vendeur-développeur. Exploitant : Korian Holding Nederland B.V. Type de Bail emphytéotique triple net contrat : avec canon indexé 30 Investissements & pipeline PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT Nimègue (NL) De Orangerie Capacité: 68 appartements de soins Inv. attendu : Env. 10,6 millions €. Réception provisoire prévue fin 2020 Information Acquisition de terrains transaction : et de bâtiments par l'intermédiaire de sa filiale NL. Contrat clés en main avec le vendeur-développeur. Exploitant: Korian Holding Neder- land B.V. Type de Bail de longue durée contrat : triple avec loyer indexé Zutphen (NL) De Gouden Leeuw Capacité : 29 appartements de soins résidentiels et hôtel de soins avec 7 places. Inv. attendu : Env. 11,7 millions €. Réception provisoire prévue 2ième semestre de 2021 Information Acquisition des biens transaction : immobiliers par l'intermé- diaire de sa filiale NL. Exploitant : Woonzorgvoorziening zorghotel De Gouden Leeuw B.V. Type de Bail de longue durée contrat : triple avec loyer indexé Carabanchel (Madrid) (ES) Emera Carabanchel Capacité: CSSL avec 179 unités de logement+ +11 logements à assistance Valeur conv.: Env. 14,8 m € Information Acquisition du terrain par la filiale transaction : espagnole, suivie du financement de la construction en plusieurs tranches. Exploitant: Groupe Emera Type de Bail de longue durée contrat : triple net avec loyer indexé 31 Investissements & pipeline PERSPECTIVES INVESTISSEMENTS Perspectives pour l'exercice 2020 Pays-Bas Opportunités d'investissement sur les marchés privés et publics en Belgique et aux Pays-Bas. Les apports en nature sont aussi envisagés. Pipeline d'investissement de minimum 200 millions € au cours de 2020. Belgique Allemagne Luxembourg Facteurs qui déterminent l'attractivité d'un marché cible étranger Croissance économique ; Évolution démographique favorable (comparable à la Belgique et aux Pays-Bas) ; Diversification (pour limiter le risque de concentration) ; Raréfaction des opportunités d'investissement sur le(s) marché(s) cible(s) actuel(s) ; Espagne Rendements plus élevés ; Portugal Financement de dette bon marché. France Suisse Italie 32 4. Care Property Invest Informations financières www.carepropertyinvest.be 33 Informations financières INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS EPRA Période clôturée le 30 septembre 2020 2019 EPRA Resultat (en €/action) (1) 0,73 0,77 EPRA Resultat ajusté (en €/action) (1) 0,74 0,68 EPRA Ratio des coûts (charges directes de vacances incluses) (en %) 15,09 7,20 EPRA Ratio des coûts (charges directes de vacances exclues) (en %) 15,09 7,20 Période clôturée le 30 septembre 2020 31 décembre 2019 EPRA VAN (en €/action) 19,94 18,47 EPRA VANNN (en €/action) 17,20 15,94 EPRA NRV (en €/action) (3) 18,10 16,77 EPRA NTA (en €/action) (3) 17,46 16,25 EPRA NDV (en €/action) (3) 17,20 15,94 EPRA Rendement Initial Net (RIN) (en %) 5,15 5,15 EPRA RIN ajuste (en %) 5,17 5,20 EPRA Taux de vacance locative (en %) (2) 0,00 0,00 Le calcul de l'EPRA résultat ajusté tient compte de la correction d'un certain nombre d'éléments non monétaires propres à l'entreprise et correspond au résultat distribuable. Care Property Invest ne porte le risque d'inoccupation que pour le projet «Tilia» a Gullegem. Pour les projets du programme d'investissement initial, le risque est a 100 % attribue a la contrepartie et la Société recoit un canon, independamment de la survenance d'une vacance particuliere. Aussi pour les nouveaux projets, la Societe tente de remettre ce risque completement ou pour la plus grande partie chez la contrepartie. Au 30 septembre 2020, il n'y a qu'une seule chambre vacante pour le projet «Tilia». Il s'agit de nouveaux indicateurs de performance EPRA qui remplacent l'EPRA VAN et l'EPRA VANNN. 34 Informations financières CHIFFRES CLÉS COMPTE DE RÉSULTAT(1) Les montants sont en milles euros Période clôturée le 30 septembre 2020 Var% 2019 Var% 2018 Augmentation résultat Résultat locatif net 26.560 21,32% 21.892 17,44% 18.642 Résultat d'exploitation des immeubles 26.560 21,32% 21.892 17,44% 18.642 " EPRA ajusté (20,37%) Frais généraux et autre résultat opérationnel (cash) -4.003 -10,09% -3.636 -21,07% -3.003 par rapport au 2019; Résultat d'exploitation (cash) 22.557 23,56% 18.256 16,74% 15.638 augmentation résultat locatif net grâce aux Revenues financiers 0 40 0 acquisitions. Charges financières -5.570 -15,35% -4.828 -11,60% -4.327 " Résultat financier excl. variations de la juste valeur des intruments -5.570 -16,32% -4.788 -10,68% -4.326 Malgré le financement financiers Résultat EPRA ajusté avant impôts 16.988 26,14% 13.468 19,06% 11.312 des investissements Impôts -229 455 1.380 par nouvelles dettes, les Résultat EPRA ajusté 16.759 20,37% 13.923 9,70% 12.692 charges financières sont restés sous contrôle. Moyen pondéré d'actions en circulation 22.769 20.391 19.323 Résultat EPRA ajusté par action sur la base de la moyenne pondérée 0,74 0,68 0,66 des actions en circulation " Résultat EPRA ajusté 16.759 13.923 12.692 L'assemblée générale Marge bénéficiaire ou déficitaire des projets correspondant à la période 85 2.193 -10 a décidé de verser un dividende brut de 0,77 €/ Dépréciations et (reprises de) réductions de valeur -158 -132 -93 action pour 2019 et vise à Autre résultat du portefeuille 0 -275 712 porter ce dividende à 0,80 Résultat EPRA 16.685 15.709 13.301 €/action pour 2020. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-) 1.160 3.958 1.394 Variations de la just valeur des instruments financiers (+/-) -5.611 -7.302 1.321 Résultat net/Résultat global 12.235 12.365 16.015 (1) Terme actuel: état du résultat global; 35 Informations financières CHIFRES CLÉS BILAN (1) LEASINGS FINANCIERS À LEURS JUSTE VALEUR x €1,000 Consolidated Q3 2020 FY 2019 FY 2018 Créance de location-financement et créances 290.724 286.714 249.138 commerciales Immeubles de placement 513.315 357.246 271.431 Autres actifs inclus dans le taux d'endettement 6.468 13.348 13.058 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18.994 3.347 2.746 Total de l'actif 829.502 660.656 536.374 Capitaux propres 362.316 266.291 230.411 Plus-value de réévaluations sur les créances de location- financement Dettes financières et autres passifs inclus dans le taux d'endettement Autres passifs Total des capitaux propres et du passif Taux d'endettement 87.354 87.777 62.736 346.834 282.328 216.431 32.998 24.259 26.796 829.502 660.656 536.374 41,81% 42,76% 40,35% Ce bilan n'a pas été établi conformément aux normes IFRS. 36 Informations financières CHIFFRES CLÉS BILAN "Croissance en 2020 due à l'augmentation des immeubles de placement par rapport à l'exercice 2019. "Augmentation des leasings financiers grâce à l'inclusion de la réception du projet « AssitentiewoningenDe Stille Meers » à Middelkerke. " Le taux d'intérêt moyen pondéré reste bas à 2,13 % au 30 septembre 2020. Exercice clôturé Creances de location-financement Creances commerciales et autres immobilisations Immeubles de placement Autres actifs inclus dans le taux d'endettement Tresorerie et equivalents de tresorerie TOTAL DE L'ACTIF Capitaux propres Dettes financieres et autres passifs inclus dans le taux d'endettement Autres passifs, non compris dans le taux d'endettement TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF Taux d'endettement Taux d'intérêt moyen pondéré Les montants sont en milles euros Consolidé Q3 2020 FY 2019 FY 2018 187.497 183.843 173 161 15.874 15.095 13 241 513.315 357.246 271 431 6.468 13.348 13 058 18.994 3.347 2 746 742.148 572.878 473 637 362.316 266.291 230 411 346.834 282.328 216 431 32.998 24.259 26 796 742.148 572.878 473 637 46,73% 49,32% 45,70 % 2,13% 2,35% 2,90 % 37 Informations financières TAUX D'ENDETTEMENT 50,41% 50,56% 49,92% 49,32% 55 45,80% 46,73% 45,70% 50 45 35,39% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q32020 38 Informations financières TAUX D'INTÉRÊT MOYEN PONDÉRÉ 5,0 4,8 4.17% 4.17% 4.17% 4,6 4.01% 4,4 3.76% 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 2.90% 3,2 3,0 2.35% 2,8 2,6 2.13% 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q3 2020 39 Informations financières RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE / EBITDA ET LE RATIO DE COUVERTURE D'INTÉRÊTS 12 11 9,7 10,3 10 8,9 9 8 6,9 7 Couverture des intérêts 6 Ratio dette financière nette 5 4,1 3,8 4,2 4,3 / EBITDA 4 2,7 3 2 1 0 2016 2017 2018 2019 Q32020 Le Ratio de Couverture d'Intérêts : Il s'agit du résultat d'exploitation avant le résultat sur le portefeuille divisé par les charges d'intérêt payées. 40 Informations financières DETTES FINANCIÈRES STRUCTURE DE LA DETTE 31% 39% Papier commercial 54% Obligations 63% Crédits 6% 7% 30 septembre 2020 31 décembre 2019 41 Informations financières DETTES FINANCIÈRES ÉCHÉANCE DE LA DETTE 150000 120000 90000 60000 30000 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Lignes de crédit non utilisées Obligations Papier commercial Crédits 110 000 55 000 5 000 5 000 1 500 1 500 7 500 500 90 500 13 000 30 781 3 150 3 221 28 262 23 314 3 423 4 314 19 638 11 214 10 831 11 329 10 648 11 636 7 456 11 252 4 660 18 236 42 Informations financières DETTES FINANCIÈRES TAUX D'ENDETTEMENT Le taux d'endettement de 46,73% donne une marge de manœuvre : Jusqu'à 60%: pour 246 millions €. Jusqu'à 65%: pour 387 millions €. Développements engagés au 30 septembre 2020 : pour 37,1 millions €. (Forest, Nimègue, Tilburg, Middelburg, Zeist, Hillegom, Zutphen and Carabanchel) Marge pour un taux d'endettement de 60%, compte tenu des développements engagés : 208,9 millions €. Diminution de la position de trésorerie pendant Q4/2020 (jusqu'à 5 millions €): -14millions € Marge pour un taux d'endettement de 60%, compte tenu des développements engagés et la diminution de la position de trésorerie : 222,9 millions €. 43 Informations financières DETTES FINANCIÈRES HEDGE RATIO - FUTUR ÉVOLUTION in % 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q32020 Q32021 Q32022 Q32023 Q32024 Q32025 Q32026 Q32027 Q32028 Q32029 Q32030 Q32031 Q32032 Q32033 Q32034 Q32035 Q32036 Hedge Ratio Target Hedge Ratio 44 Informations financières RÉPARTITION INDEMNITÉS DE SUPERFICIE FINALES EVOLUTION INDEMNITÉS DE SUPERFICIE FINALES DU PORTEFEUILLE INITIAL € 40.000.000 € 35.000.000 € 30.000.000 € 25.000.000 € 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 Cash in 2026 - 2043 € 0 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 45 Informations financières CHIFFRES CLÉS VALEUR DES ACTIFS NETS "Excl. IAS 39 : Les variations des instruments de couverture sont hypotétiques et dépendent du taux du marché : Aucune bénéfice/perte réalisée. "IFRS 16 impose de comptabiliser les locations-financements la valeur nominale de l'investissement initial (203m €) ce qui est inférieure à la juste valeur (249 m € le 31/12/2018; 286 m € le 31/12/2019;

291 m € le 30/09/2020). x €1 000 Consolidé Exercice clôturé Q3 2020 FY 2019 FY 2018 Actifs nets de la Société 362.316 266.291 230.411 IFRS VAN par action € 15,03 € 13,06 € 11,92 Actifs nets de la Société, à l'exclusion de la rubrique 390.942 288.909 249.967 "instruments de couverture autorisés" IFRS VANPA excl. IAS 39: valeur nette par action, € 16,22 € 14,17 € 12,94 l'exclusion de la rubrique "instruments de couverture autorisés" ACTIFS NETS À L'EXCLUSION DES « INSTRUMENTS DE 480.733 376.686 318.875 COUVERTURE AUTORISÉS » ET « IMPÔTS DIFFÉRÉS », Y COMPRIS LA « JUSTE VALEUR DES CRÉANCES DE LOCATION-FINANCEMENT » (≈ EPRA NAV) IFRS VANPA excl. IAS 39 , IFRS 16 juste valeur: € 19,94 € 18,47 € 16,50 valeur nette par action, à l'exclusion de la rubrique instruments de couverture autorisés » et

Impôts différés », y compris la « juste valeur des créances de location-financement » 46 5. Care Property Invest L'action www.carepropertyinvest.be 47 L'action PARCOURS SOLIDE "Rendement total de l'action (y compris le réinvestissement des dividendes) depuis l'introduction en bourse : 1 043,92 %. " Rendement annualisé de l'action (y compris le réinvestissement des dividendes) depuis l'introduction en bourse : 11 % IPO le 7 février 1996 à un niveau de 5,95 € (ajusté au fractionnement d'actions). Amélioration de la liquidité et hausse du cours de l'action depuis l'augmentation de capital en mars 2015 et la nomination de 2 fournisseurs de liquidité, à savoir Banque Degroof Petercam et KBC Securities. partir du 19 décembre 2016 : inclusion de l'action dans l'indice BEL Mid de Euronext Bruxelles.

partir du 1e novembre 2019 : inclusion de l'action dans l'indice Euronext Next 150.

partir du décembre 2016: membre de l'organisation EPRA. 48 Informations financières ÉVOLUTION COURS DE L'ACTION ET EPRA VAN 35 30 27,65 25 19,94 20 15 10 5 0 FY2015 HY2016 FY2016 HY2017 FY2017 HY2018 FY2018 HY2019 FY2019 HY2020 Q32020 Cours de l'action EPRA VAN 49 €700 €650 €600 €550 €500 €450 €400 €350 €300 €250 €200 €150 €100 €50 €0 L'action CAPITALISATION BOURSIÈRE DE L'ACTION Millions € ÉVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE 666 642 440 601 645 007 390 321 469 358 535 389 269 627 524 200 407 744 165 647 206 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q32020 La capitalisation boursière a augmenté de 302% par rapport au 31 décembre 2014 et de 11% par rapport au 31 décembre 2019. 50 L'action DIVIDENDE DE L'ACTION "l'assemblée générale a approuvé de verser un dividende brut de 0,77 €/action pour 2019. Le rendement brut du dividende s'élève à 2,61 % basé sur les chiffres FY2019. "Les dividendes sont soumis à un précompte mobilier de 15%. €/action EVOLUTION DU DIVIDENDE BRUT (EN €/ACTION) DEPUIS L'OFFRE PUBLIQUE INITIALE 96.0 .0 1,0 92 4 (5 0 (3) ) 86. 0,8 77.0 73.0 .0 (1) .0 74 .0 66 .0 77.0 80 61.0 (2) 65 72.0 74.0 0,6 48.0 52.0 50.0 47.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 63.0 63.0 63.0 63.0 68.0 34.0 37.0 0 35.0 35.0 39.0 41.0 41.0 47.0 48.0 49.0 49.0 51.0 51.0 51.0 51.0 55.0 0,4 . 46.0 32 29.0 30.0 30.0 39.0 0,2 34.0 30.0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q32020 2020 Diminution du résultat par action, par la création d'actions supplémentaires par un dividende optionnel Diminution du résultat par action, par la création d'actions supplémentaires par une augmentation de capital en 2015. Bien que le produit de l'augmentation de capital a été utilisé dans les mois restants de 2015 pour financer les nouveaux investissements, le résultat n'est devenu visible qu'en 2016. . Augmentation du résultat par action, malgré 2 augmentations de capital totalisant 23 millions € (capital + prime d'émission). Perspectives : Dividende brut (en €/action). Le 24 mars 2014 un fractionnement d'actions a eu lieu (1/1 000). Résultat EPRA ajusté (en €/action). Résultat EPRA ajusté (en €/action) au 30 septembre 2020 Dividende prévu. 51 L'action STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT Distribution 30 septembre 2020 25 juin 2020 (3) 19 juin 2020 (2) 15 janvier 2020 (1) 31 décembre 2019 des actions au % Pourcentage Nombre d'actions % Pourcentage Nombre d'actions % Pourcentage Nombre d'actions % Pourcentage Nombre d'actions % Pourcentage Nombre d'actions par rapport au (exprimé en valeur par rapport au (exprimé en valeur par rapport au (exprimé en valeur par rapport au (exprimé en valeur par rapport au (exprimé en valeur capital total nominale) capital total nominale) capital total nominale) capital total nominale) capital total nominale) ACTIONS 100,00 % 24 109 156 100,00 % 24 109 156 100,00 % 21 917 335 100,00 % 21 644 244 99,97 % 20 039 088 ORDINAIRES ACTIONS PROPRES 0,00 % 878 0,00 % 878 0,00 % 878 0,00 % 878 0,03 % 5 658 Actions ordinaires 6,62 % 1 596.204 6,46 % 1 557 708 7,11 % 1 557 708 12,08 % 2 615 364 6,69 % 1 364 988 nominatives Actions ordinaires 93,38 % 22 513.830 93,54 % 22 552 326 92,89 % 20 360 505 87,92 % 19 029 758 93,31 % 19 029 758 dématérialisées Au 30 septembre2020, toutes les actions sont des actions ordinaires, dont la grande majorité est dématérialisée. Le nombre d'actions a été modifié suite à une augmentation de capital en nature pour l'achat des centres de services de services de soins et de logement avec groupes de logements à assistance «La Reposée» et «Nouvelle Beaugency», situés respectivement à Mons et Bernissart. À cette fin, 1 250 376 nouvelles actions ont été émises le 15 janvier

2020. Le capital social à cette date s'élève à

128 777 653,39 € et est représenté par un nombre total de titres avec droit de vote de 21 645 122 actions ordinaires entièrement libérées, dont 878 actions propres. Le nombre d'actions a changé à la suite du dividende optionnel offert par Care Property Invest à ses actionnaires le 27 mai 2020. Le taux de succès a été de 52,22 %, ce qui a entraîné un renforcement des fonds propres de 6 970 784,32 € et l'émission de 273 091 nouvelles actions ordinaires à un prix d'émission de 25,5255 € par action. Par conséquent, le capital social de Care Property Invest au 19 juin 2020 était représenté par un total de 21 918 213 actions ordinaires entièrement libérées. Le nombre d'actions a été modifié à la suite d'une augmentation de capital par placement privé accéléré avec composition d'un livre d'ordres (accelerated bookbuild offering) auprès d'investisseurs institutionnels internationaux par laquelle 2 191 821 nouvelles actions ont été placées à un prix d'émission de 27,25 € par action. Par conséquent, le nombre d'actions en circulation de la Société est passé de 21 918 213 à 24 110 034 actions ordinaires. Le capital social de la Société s'élevait à 143 442 647 € à compter de cette date. 52 L'action RAPPORT SUR LA DURABILITÉ ET MISE À JOUR COVID-19 RAPPORT SUR LA DURABILITÉ 2019 Le 14 octobre 2020, la Société a publié son tout premier rapport de durabilité pour l'exercice 2019. Le lien vers le rapport sur la durabilité complet (version complète uniquement disponible en anglais) se trouve ci-dessous : Rapport sur la durabilité en pdf Le lien vers la version résumée du rapport sur la durabilité en français se trouve ci-dessous : Faits marquants Rapport sur la durabilité MISE À JOUR COVID-19 Pour une mise à jour permanente sur l'impact de Covid-19 sur la Société, nous vous renvoyons à la section Covid-19 de notre site web (http://carepropertyinvest.be/fr/investir/covid-19/). 53 6. Care Property Invest Annexes www.carepropertyinvest.be 54 Investissements effectués INVESTISSEMENTS 2017 Moerbeke Watermaal-Bosvoorde Libramont Beersel (Alsemberg) Herfstvrede Les Terrasses du Bois Bois de Bernihè Seniorencampus Qaly@ Beersel Capacité: 22 logements à Capacité: CSSL avec 143 Capacité: CSSL avec 108 unités de Capacité: CSSL avec 78 unités de assistance unités de logement et logement et 18 logement et un centre 34 logements à logements à assistance de court séjour avec 9 assistance unités de logement Valeur conv.: Env. 3,7 millions € Valeur conv.: Env. 34,0 millions € Valeur conv.: Env. 11,9 millions € Valeur conv.: Env. 16,7 millions € Information Réception provisoire: Information Apport en nature Information Revenus locatifs depuis Information Revenus locatifs depuis transaction: 23/2/2017. transaction: transaction: le 01/08/2017. transaction: le 03/10/2017. Revenus locatifs de- puis le 1/4/2017. Structure DBF. Exploitant: CPAS Moerbeke Exploitant: Filiale Armonea Exploitant: Vulpia Wallonië Exploitant: Qaly@Beersel BVBA Type de contrat: Bail emphytéotique Type de contrat: Bail emphytéotique Type de Bail emphytéotique Type de Bail de longue durée triple net double net contrat: triple net contrat: triple net avec canon indexé avec canon indexé avec canon indexé avec loyer indexé 55 Investissements effectués INVESTISSEMENTS 2017 Meise (Wolvertem) Berchem Berchem Oase Residentie Moretus Park Kemmelberg Capacité : CSSL avec 80 Capacité : CSSL avec 150 Capacité : 31 logements à assistance unités de logement unités de logement Valeur conv. : Env. 16,0 millions € Valeur conv. : Env. 23,0 millions € Valeur conv. : Env. 7,0 millions € Information Revenus locatifs depuis Information Financement par des Information Financement par des transaction : le 01/11/2017. transaction : fonds propres résultant transaction : fonds propres résultant de de l'augmentation de l'augmentation de capital capital d'octobre 2017 d'octobre 2017 et reprise et reprise des crédits des crédits existants existants Exploitant : vzw Den Binner Exploitant : Filiale d'Armonea Exploitant : Filiale d'Armonea Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée contrat : triple net contrat : triple net avec loyer indexé contrat : triple net avec loyer indexé avec loyer indexé 56 Investissements effectués INVESTISSEMENTS 2018 Herenthout Brakel Koekelberg Hof Driane Residentie 't Neerhof Home Aldante Capacité: 22 logements à Capacité: CSSL avec 108 unités de Capacité: CSSL avec 60 unités de assistance logement logement Valeur conv.: Env. 3,6 millions € Valeur conv.: Env. 14,8 millions € Valeur conv.: Env. 3,5 millions € Information Réception provisoire: Information Revenus locatifs depuis Information Revenus locatifs depuis transaction: 20/2/2018. transaction: le 3/4/2018 transaction: le 3/4/2018 Revenus locatifs depuis le 1/3/2018. Exploitant: CPAS Herenthout Exploitant: Vulpia Vlaanderen Exploitant: Vulpia Brussel Type de contrat: Bail emphytéotique Type de contrat: Bail de longue durée Type de contrat: Bail de longue durée triple net triple net triple net avec canon indexé avec loyer indexé avec loyer indexé 57 Balen Résidence De Anjers Capacité: 62 logements à assistance Valeur conv.: Env. 11,1 millions € Information Revenus locatifs depuis transaction: le17/07/2018 Exploitant: Astor vzw Type de contrat: Bail de longue durée triple net avec loyer indexé Investissements effectués INVESTISSEMENTS 2018 Meeuwen-Gruitrode Zeist (NL) Jette Résidence Ter Meeuwen Villa Pavia Wiart 126 Capacité: CSSL avec 81 logements dont Capacité: 16 appartements de Capacité: CSSL avec 132 logements, 21 d'un centre de convales- soins dont 10 d'un centre de con- cence et 20 logements à valescence assistance Valeur conv.: Env. 4,8 millions € Valeur conv.: Env. 5,0 millions € Valeur conv.: Env. 19,6 millions € Information Revenus locatifs depuis Information Revenus locatifs depuis Information Revenus locatifs depuis transaction: le 2/10/2018 transaction: le 12/12/2018 transaction: le 19/12/2018 Exploitant: Armonea nv Exploitant: Valuas Zorggroep Exploitant: Wiart 126 bvba Type de contrat: Bail de longue durée Type de Bail de longue durée Type de Bail de longue durée triple net contrat: triple net contrat: triple net avec loyer indexé avec loyer indexé avec loyer indexé 58 Informations financières CHIFFRES CLÉS COMPTE DE RÉSULTAT(1) Augmentation" résultat d'exploitation (11 %) par rapport au 2019; augmentation résultat locatif net grâce aux acquisitions. "Malgré le financement des investissements par nouvelles dettes, les charges financières sont restés sous contrôle. "L'assemblée générale a décidé de verser un dividende brut de 0,77 €/ action pour 2019 et vise à porter ce dividende à 0,80 €/action pour 2020. Les montants sont en milles euros Période clôturée le 31 mars 2020 2019 2018 RÉSULTAT LOCATIF NET 26.560 21.892 18.642 RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES 26.560 21.892 18.642 Frais généraux de la Société -5.101 -3.707 -2.746 Autre produit et charges opérationnels 1.024 2.132 -360 Résultat d'exploitation avant le résultat sur le portefeuille 22.484 20.317 15.536 Variations de la juste valeur des immeubles de placement 1.160 3.958 1.394 Autre résultat du portefeuille 0 -275 712 Résultat d'exploitation 23.644 24.001 17.641 Revenus financiers 0 40 0 Charges d'intérêts nettes -5.181 -4.645 -4.231 Autres charges financières -389 -184 -96 Variations de la juste valeur des intruments financiers -5.611 -7.302 1.321 Résultat financier -11.180 -12.090 -3.006 Résultat avant impôts 12.464 11.910 14.636 Impôts -229 455 1.380 Résultat net/Résultat global 12.235 12.365 16.015 Moyen pondéré d'actions en circulation 22.769 20.391 19.323 Résultat EPRA ajusté 16.759 13.923 12.692 Résultat EPRA ajusté par action sur la base de la moyenne pondérée des 0,74 0,68 0,66 actions en circulation Terme actuel: état du résultat global; 59 Horstebaan 3 2900 Schoten T 32 3 222 94 94 F 32 3 222 94 95 E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be Attachments Original document

