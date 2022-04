COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Traduction libre, la version néerlandaise prévaut

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

INFORMATIONS PRIVILEGIEES lundi 11 avril 2022

Après cloture des marchés- sous embargo jusqu'à 17h45 ̂

CARE PROPERTY INVEST

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers)

(La « Société »)

Care Property Invest acquiert des biens immobiliers de soins de santé irlandais pour un montant total d'environ 33 millions €

Schoten, la Belgique - lundi 11 avril 2022

Vendredi dernier, Care Property Invest a acquis un portefeuille de 3 résidences de services de soins et de logement irlandaises existantes et entièrement opérationnelles. Il s'agit plus précisément des projets « Ratoath Manor Nursing Home » à Meath (comté de Meath ), « Dunlavin Nursing Home » à Dunlavin (comté de Wicklow ), et « Leeson Park Nursing Home » à Ranelagh (comté de Dublin ). Ceux-ci fournissent un logement à un total de 169 résidents et ont une valeur conventionnelle totale d'environ 32,7 millions €.

La transaction a eu lieu sous la forme d'un asset deal par lequel Care Property Invest a acquis les biens immobiliers de ces projets par le biais de sa filiale irlandaise, Care Property Invest Emerald Ltd.

Les projets sont exploités par Silver Stream Healthcare Group, l'un des plus grands prestataires de soins résidentiels pour personnes âgées en Irlande, sur la base de nouveaux baux à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelables et indexables annuellement) et génèreront des revenus supplémentaires pour la Société dès aujourd'hui.

Peter Van Heukelom, CEO de Care Property Invest; « L'acquisition de ce portefeuille de 3 centres de services de soins et de logement représente un investissement substantiel de pas moins d'environ 33 millions € et constitue une étape majeure dans la trajectoire de croissance irlandaise de Care Property Invest. Ces projets opérationnels auront un effet positif immédiat sur notre flux de revenus locatifs et renforceront davantage notre position financière. Sur la base de la déclaration d'intention commune signée entre Care Property Invest et Silver Stream Healthcare Group, une deuxième phase de ce partenariat réussi a été lancée aujourd'hui. Nous avons actuellement 4 projets de soins résidentiels effectivement acquis sur le sol irlandais et nous souhaitons augmenter encore ce nombre dans un avenir proche.»

L'opérateur

Silver Stream Healthcare Group continue d'exploiter ces centres de services de soins et de logement. Silver Stream est une société irlandaise qui possède et exploite un nombre croissant de centres de services de soins et de logement en Irlande.

Silver Stream est l'un des plus grands prestataires indépendants de soins de haute qualité aux personnes âgées en Irlande. Elle offre des soins de longue durée hospitaliers personnalisés, des soins de répit et des soins infirmiers à plus de 700 résidents dans 11 centres de services de soins et de logement et entretient des liens étroits avec les communautés locales qu'elle sert. Silver Stream a été fondé en 1993 et est dirigé par le PDG Tom Finn. Son siège social se trouve à Ratoath, dans le comté de Meath.

Fiche de synthèse

Meath, co. Meath - Ratoath Manor Nursing Home Date d'acquisition : 8 avril 2022 Adresse : Ratoath, Co. Meath, T A85 YW73, Irlande Exploitant : Silver Stream Healthcare Capacité : Centre de services de soins et de logement avec 60 logements - CSSL existant 54 chambres (48 chambres simples et 6 chambres doubles) Projet : Le centre de services de soins et de logement se compose de trois étages et peut accueillir 60 résidents ayant des besoins en soins légers à intensifs (soins de longue durée, temporaires et palliatifs). Ratoath Manor Nursing Home dispose d'une grande salle à manger, de plusieurs salons, d'un salon de coiffure, de plusieurs coins lecture et possède un grand et agréable jardin entouré de plusieurs terrasses. Emplacement : Situé dans le village animé de Ratoath, dans le sud du comté de Meath, à environ 40 minutes du centre-ville de Dublin. Il y a un nombre d'hôpitaux à 20-25 minutes en voiture du projet, y compris le Connolly Hospital Blanchardstown, Beacon Drogheda et Our Lady's Hospital. Le projet est facilement accessible en voiture via la M3, la N2 et la R125 et par les transports publics via un arrêt de bus situé à environ 170 mètres. Année de construction/ Rénovation : Année de construction : 1780 - Dernière rénovation et extension : 1992-1995 Transaction : Asset Deal. Acquisition par l'intermédiaire de sa filiale irlandaise Care Property Invest Emerald Ltd. Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement totale : Environ 6,9 millions €. Financement : Capitaux étrangers

Dunlavin, co. Wicklow -Dunlavin Nursing Home Date d'acquisition : 8 avril 2022 Adresse : Dunlavin Lower, Dunlavin, Co. Wicklow, W91 P3C6, Irlande Exploitant : Silver Stream Healthcare Capacité : Centre de services de soins et de logement avec 62 logements - CSSL existant 61 chambres (60 chambres simples et 1 chambre doubles) Projet : Le centre de services de soins et de logement est construit entièrement de plain-pied et accueille 62 résidents ayant des besoins en soins légers à intensifs (soins de longue durée, temporaires et palliatifs). Dunlavin Nursing Home dispose de plusieurs salles de soins de jour, de salons, d'un salon de coiffure, d'un café et d'une salle de thérapie. Le bâtiment dispose également d'une belle cour fermée. Emplacement : Le centre de services de soins et de logement est situé dans la campagne vallonnée de West Wicklow, juste à l'extérieur du centre du village de Dunlavin, dans le comté de Wicklow. L'hôpital général de Naas se trouve à environ 20 minutes de route. Le développement est facilement accessible en voiture via la M7, la N81 et la R756. Année de construction/ Rénovation : 2016 Transaction : Asset Deal. Acquisition par l'intermédiaire de sa filiale irlandaise Care Property Invest Emerald Ltd. Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement totale : Environ 11,3 millions €. Financement : Capitaux étrangers

Ranelagh, co. Dublin - Leeson Park Nursing Home Date d'acquisition : 8 avril 2022 Adresse : 10 Leeson Park, Ranelagh, Dublin, D06 TC65, Irlande Exploitant : Silver Stream Healthcare Capacité : Centre de services de soins et de logement avec 47 logements - CSSL existant 40 chambres (33 chambres simples et 7 chambres doubles) Projet : Le centre de services de soins et de logement peut accueillir 47 résidents ayant des besoins en soins légers à intensifs (soins de longue durée, de transition et palliatifs). Leeson Park Nursing Home dispose de salles à manger très spacieuses, de plusieurs salons, d'une bibliothèque et de salles de soins de jour qui rendent justice au charme de l'ancien manoir. Il y a également un salon de coiffure interne, un beau jardin de ville avec plusieurs terrasses, une chapelle et un penthouse pour les logements à assistance. Emplacement : Dans l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus recherchés de la ville de Dublin. Leeson Park Nursing home est facilement accessible, tant en voiture qu'en transports publics, grâce à sa proximité de la route nationale R111 et à plusieurs arrêts de bus accessibles à pied. Année de construction/ Rénovation : Année de construction 1860 - Dernière rénovation et extension : 1960 (tout le bâtiment) et 2013 (extension avec penthouse). Transaction : Asset Deal. Acquisition par l'intermédiaire de sa filiale irlandaise Care Property Invest Emerald Ltd. Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement totale : Environ 14,6 millions €. Financement : Capitaux étrangers

•••

Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays-

Bas, en Espagne, en Irlande, ainsi que dans tout l'Espace économique européen.

•••

Toutes les informations supplémentaires concernant la Société sont disponibles sur notre site web.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest. Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions.

À propos de Care Property Invest

Care Property Invest SA est une Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. Cotée sur Euronext Brussels depuis plus de 25 ans, elle investit dans des biens immobiliers de qualité destinés aux personnes âgées et handicapées sur le marché européen. Care Property Invest acquiert, construit et rénove des biens immobiliers de soins de santé de haute qualité (des centres de services de soins et de logement, des groupes de logements à assistance et des complexes résidentiels pour personnes handicapées…) et les met, entièrement adapté aux besoins des utilisateurs finals, ensuite à la disposition d'opérateurs de soins de santé solides sur la base d'un contrat à long terme.

La Société a développé un portefeuille international de 137 projets de soins de santé, situés en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Irlande.

La capitalisation boursière de Care Property Invest au 08/04/2022 était d'environ 676 millions €. La Société cherche à créer une action stable pour ses actionnaires avec un profil de risque faible et un dividende stable et en croissance régulière.

Ticker: Code Isin: • Belgium BEL Mid (Euronext Brussels) Inclusions • Euronext Real Estate (Euronext Brussels) indices: GPR (Global Property Research) General Europe Index • • GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index (excluant les fonds bancaires ouverts) EPRA Site web CPINV BE0974273055

Membre de l'EPRA depuis décembre 2016.

En septembre 2021, elle a reçu son cinqième prix EPRA BPR Gold Award. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur notre site web, www.carepropertyinvest.be.