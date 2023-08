Care Property Invest acquiert un projet de redéveloppement monumental à 's-Graveland (NL)

Pour l'exploitation du projet, la Société collabore pour la deuxième fois avec l'opérateur Golden Years, spécialisé dans les soins aux personnes âgées de haute qualité, à petite échelle et de luxe. Care Property Invest et Golden Years Wolfsbergen B.V., une filiale de Golden Years, concluent un nouveau bail de location à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement).

Le terrain et le bâtiment existant de ce projet seront acquis par la Société par le biais d'un asset deal, après quoi le bâtiment sera entièrement rénové conformément aux dernières normes de durabilité par le développeur De Nederlanden Development B.V. Le rédeveloppement est financé par tranches par Care Property Invest, en fonction de l'avancement des travaux. Ceux-ci devraient commencer au T4 de 2023 et s'achever au T3 de 2024.

L'opérateur

Golden Years est une organisation de soins qui opère depuis 2015 dans le segment du luxe sous la direction de Willem Bischoff van Heemskerck. Le concept de soins a été développé en collaboration avec Hans Becker, ancien PDG de la fondation Humanitas. Sur trois sites différents (deux à Loosdrecht et un à Rotterdam), le luxe et le confort sont associés à l'attention, aux soins, à la sécurité et à la protection. Golden Years se distingue par le caractère à petite échelle de ses projets et par la disponibilité d'une gamme d'installations (restaurant, bar, salon, atelier, pâturages pour animaux, musée commémoratif, wellness ...). Les valeurs fondamentales de l'organisation sont la vie autonome, l'auto-activité, l'activité et la « culture du oui ».

Fiche de synthèse

Wolfsbergen- Rotterdam

Date d'acquisition : 08 août 2023 Adresse : Noordereinde 36, 's-Graveland,Pays-Bas Exploitant : Golden Years Wolfsbergen B.V. Capacité : Une résidence de soins qui sera redéveloppée en 23 appartements de soins Projet : Le bâtiment comprendra 23 appartements de soins allant de 29 à 53 m2. Chaque appartement disposera d'un salon, d'une chambre à coucher et d'une salle de bains. Les résidents pourront profiter d'un sublime jardin avec vue sur les prairies à l'arrière. Emplacement : Le village de 's-Graveland fait partie de la commune de Wijdemeren, une commune traditionnellement très prospère située dans le sud de la province de Hollande-Septentrionale. Le projet se trouve à 1 km du centre, où l'on trouve des magasins, des supermarchés et divers établissements culturels et de restauration. Un arrêt de bus se trouve devant la porte et la gare est à 5 km. Hilversum est à environ 10 minutes et dans une demi-heure vous êtes dans le centre-ville d'Amsterdam. Durabilité : Pour mettre le bâtiment existant en conformité avec les exigences de Care Property Invest en matière de durabilité, des panneaux solaires, une batterie de stockage et un chauffe-eau solaire seront installés, entre autres, ce qui permettra au bâtiment d'obtenir un label CPE A+. Année de construction/ 2024 Rénovation : Transaction : Asset deal Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement : Environ 11,2 millions €. Financement : Capitaux empruntés

Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays-

Bas, en Espagne, en Irlande ainsi que dans tout l'Espace économique européen.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris, entre autres, les déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest.Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler.Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés.Pour ces raisons, Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions.

