COMMUNIQUÉ DE PRESSE Traduction libre, la version néerlandaise prévaut INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES vendredi 25 février 2022 Après les heures de Bourse- sous embargo jusqu'à 17h45 Informations privilégiées CARE PROPERTY INVEST Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) (La « Société ») Care Property Invest élargit son portefeuille immobilier espagnol Schoten, la Belgique - vendredi 25 février 2022 Aujourd'hui, Care Property Invest a finalisé l'acquisition de « Emera Murcia », un centre de services de soins et de logement récemment construit à Murcie (communauté autonome de Murcie). Le projet, qui a été achevé avant cette acquisition, comprend 128 chambres privées et un centre de jour pour 25 personnes. La valeur d'investissement totale du centre de services de soins et de logement s'élève à environ 10,8 millions €. Le projet sera exploité dès aujourd'hui par une filiale de l'opérateur de soins français Groupe Emera, septième acteur européen dans le domaine des soins aux personnes âgées, sur la base d'un bail à long terme de type « triple net » avec Care Property Invest. Cette transaction s'inscrit dans le cadre du plan de croissance stratégique de Care Property Invest sur ce marché. Ce communiqué de presse signifie que les conditions suspensives, telles qu'annoncées dans le communiqué de presse du 16 novembre 2020, ont été remplies. Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest; Avec l'acquisition de ce centre de services de soins et de logement, Care Property Invest gagne encore du terrain sur le marché espagnol de l'immobilier de soins de santé. Nous nous réjouissons non seulement de poursuivre l'expansion de notre portefeuille immobilier ici à court terme, qui compte désormais 7 projets (y compris les projets signés sous conditions suspensives),mais aussi de renforcer notre partenariat avec Groupe Emera, un opérateur de soins de santé bien établi. » Téléchargez des photos en haute résolution de ce projet ici Le site Le nouveau centre de services de soins et de logement Emera Murcia est situé juste en dehors du centre-ville de Murcia (Communauté autonome de Murcia - Province de Murcia). Le bâtiment compte 5 étages (un sous-sol, un rez-de-chaussée et 3 étages) et comprend 128 chambres privées et un centre de jour pour 25 personnes. Le centre de services de soins et de logement dispose de son propre cabinet médical, d'un cabinet de physiothérapie, d'un salon de coiffure et d'une salle de pédicure. Le projet dispose également d'un café contemporain avec une terrasse, où les résidents et leurs familles sont les bienvenus.

-2- Emera Murcia » est situé dans une zone commerciale, à côté d'une banlieue résidentielle et entre les trois routes principales de Murcie. Plusieurs grands magasins et restaurants se trouvent à distance de marche du projet. Le centre de Murcie est à 3 km de distance. Le projet est facilement accessible en voiture par la N340 et la N301, ainsi que par les transports publics grâce à un arrêt de bus situé à 280 mètres. La transaction Le projet « Emera Murcia » a été acquis par le biais d'un share deal. Care Property Invest Spain S.L.U., une filiale à 100% de Care Property Invest, a acquis toutes les actions dans Care Property Invest Lily S.L. (précédemment : Euroseniorsclub Murcia S.L.), la société immobilière dans laquelle se trouve l'ensemble du projet. Le bâtiment est entièrement complété et achevé. Pour l'exploitation de ce projet, la Société a conclu un nouveau bail de longue durée de type « triple net » (renouvelable et indexable annuellement) pour une durée minimale de 15 ans avec WSenior Assistencia Integral 4 S.L., une filiale à 100% d'Emera. Le projet a été financé par des capitaux empruntés et fournit un flux de revenus supplémentaires à Care Property Invest à partir d'aujourd'hui. L'opérateur Avec pas moins de 98 établissements de soins de santé, dont 81 centres de services de soins et de logement, dans 6 pays européens, et plus de 8 850 lits dans son portefeuille, l'opérateur francaiş de soins de santé Groupe Emera est le septième acteur francaiş et européen dans le domaine des soins aux personnes agéeŝ . Ils sont actuellement actifs en France (64 établissements dont 47 centres de services de soins et de logement), en Espagne (14 centres de services de soins et de logement), en Belgique (7 centres de services de soins et de logement), au Luxembourg (1 centre de services de soins et de logement), en Suisse (1 centre de services de soins et de logement) et en Irlande (11 centres de services de soins et de logement). Groupe Emera a fait ses premiers pas sur le marché espagnol en 2017 et exploite actuellement 14 sites avec environ 1 850 lits. Le Groupe Emera a plusieurs nouveaux projets qui seront ouverts dans les prochains mois. Fiche de synthèse Murcia- Emera Murcia Date d'acquisition : 25 février 2022 Adresse : Calle Avenida De La Justicia, Murcia, Espagne Exploitant : Une filiale à 100 % du Groupe Emera. Capacité : Centre de services de soins et de logement avec 171 logements 128 chambres (85 chambres simples et 43 chambres doubles) et un centre de jour d'une capacité de 25 personnes Projet : Le bâtiment compte 5 étages (un sous-sol, un rez-de-chaussée et 3 étages) et comprend 128 chambres privées et un centre de jour pour 25 personnes. Le centre de services de soins et de logement dispose de son propre cabinet médical, d'un cabinet de physiothérapie, d'un salon de coiffure et d'une salle de pédicure. Le projet dispose également d'un café contemporain avec une terrasse, où les résidents et leurs familles sont les bienvenus. Emplacement : Emera Murcia » est situé dans une zone commerciale, à côté d'une banlieue résidentielle et entre les trois routes principales de Murcie. Plusieurs grands magasins et restaurants se trouvent à distance de marche du projet. Le centre de Murcie est à 3 km de distance. Le projet est facilement accessible en voiture par la N340 et la N301, ainsi que par les transports publics grâce à un arrêt de bus situé à 280 mètres. Année de construction/ 2021. Rénovation : Transaction : Share deal : Care Property Invest Spain S.L.U., une filiale à 100% de Care Property Invest, a acquis toutes les actions dans Care Property Invest Lily S.L. (précédemment : Euroseniorsclub Murcia S.L.). Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 15 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement : Environ 10,8 millions € Financement : Capitaux empruntés

-3- • • • Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays- Bas, en Espagne, en Irlande, ainsi que dans tout l'Espace économique européen. • • • Toutes les informations supplémentaires concernant la Société sont disponibles sur notre site web. Nous vous tiendrons informés sur une page dédiée des conséquences (éventuelles) de la pandémie COVID-19 sur les activités commerciales de Care Property Invest. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest.Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions.