Care Property Invest / : Convocation à l'Assemblée Générale du 26 mai 2021

Compte tenu des différentes mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus COVID-19, le conseil d'administration constate que, dans l'intérêt de la protection de la santé des actionnaires, des administrateurs et des employés de la Société, il n'est pas possible pour la Société d'organiser une Assemblée à laquelle les actionnaires pourront physiquement participer au moment de la présente convocation. La Société ne pourra accorder aux actionnaires un accès physique à l'Assemblée que dans la mesure où cela est autorisé par les autorités compétentes au moment de l'Assemblée et où la Société peut garantir les règles de sécurité applicables

Les actionnaires, les administrateurs et le commissaire de Care Property Invest NV/SA (la « Société » ou « CP Invest ») sont invités à participer (de façon digitale) à l'Assemblée générale ordinaire (« AG » ou « Assemblée ») qui est (réputée avoir été) tenue au siège de la Société le mercredi 26 mai 2021 à 11 heures pour délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions proposées comme indiqué ci-dessous:

Explication par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération, inclus dans la déclaration de gouvernance d'entreprise, qui constitue une partie spécifique du rapport de gestion, tel qu'inclus dans le rapport financier annuel 2020, et son approbation par un vote consultatif conformément

Compte tenu des différentes mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus COVID-19, le conseil d'administration constate que, dans l'intérêt de la protection de la santé des actionnaires, des administrateurs et des employés de la Société, il n'est pas possible pour la Société d'organiser une Assemblée à laquelle les actionnaires pourront physiquement participer au moment de la présente convocation.

-4-

Concrètement, cela signifie que, tant que cela n'est pas autorisé par les autorités compétentes et/ou que la société ne peut garantir les règles de sécurité applicables à ce moment-là, aucun actionnaire ne sera autorisé à assister physiquement à l'assemblée. Toutefois, les actionnaires pourront participer à l'Assemblée par voie numérique et pourront exercer leurs droits de vote comme suit (i) par procuration à la personne désignée par la Société, au moyen d'instructions de vote spéciales, ou (ii) par voie numérique tout en participant à l'Assemblée. Le droit de poser des questions restera inchangé.

Compte tenu de ces circonstances particulières, la Société encourage ses actionnaires à exercer leurs droits autant que possible par écrit ou par procuration.

Plateforme AGM+ de Lumi : Les actionnaires qui le souhaitent peuvent remplir toutes les conditions de

participation via la plateforme AGM+ de Lumi : https://lumiagm.com/. Cette plateforme permet également aux actionnaires soit de voter par procuration avant l'AG, soit de participer et de voter virtuellement lors de l'AG.

Information aux actionnaires

Veuillez noter que toutes les dates et heures indiquées ci-après sont des délais finaux et que ceux-ci ne seront pas prolongés à cause d'un week-end, d'un jour férié légal ou pour tout autre raison.

Modification de l'ordre du jour : Les actionnaires qui possèdent seuls ou conjointement au moins 3 % du capital de la Société ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'AG et d'introduire des propositions de décisions (par rapport à des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour ou à y inscrire).

Les demandes en ce sens doivent parvenir à la Société au plus tard le 4 mai 2021, par pli ordinaire (Horstebaan, 3 - 2900 Schoten), ou par courrier électronique (actionnaires@carepropertyinvest.be).

Des informations plus détaillées à propos des droits du chef de l'article 7:130 CSA sont mises à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (www.carepropertyinvest.be/fr/investir/droits-des-actionnaires/). Si la Société reçoit des demandes quelconques en vue de compléter l'ordre du jour et/ou des propositions de décisions, elle (i) ajoutera ces propositions de décisions dans les meilleurs délais à partir de leur réception sur le site Internet, et (ii) elle publiera un ordre du jour adapté et des formulaires de procuration adaptés sur son site Internet, au plus tard le 11 mai 2021.

Formalités d'admission et exercice du droit de vote : Afin de pouvoir assister à cette AG ou afin de s'y faire représenter, les actionnaires doivent respecter les dispositions des articles 34 et 35 des statuts de la Société. Pour être admis à l'AG, (i) les actionnaires doivent prouver qu'ils sont réellement propriétaires des actions en question, (ii) les actionnaires doivent prouver leur identité au plus tard immédiatement avant le début de l'AG et

les représentants de personnes morales doivent remettre les documents attestant de leur identité et de leur pouvoir de représentation.

Chaque actionnaire qui souhaite participer à l'Assemblée par voie digitale doit communiquer à la Société une adresse électronique à laquelle il souhaite recevoir les explications et instructions pour participer à l'Assemblée.

Enregistrement : Seules des personnes actionnaires de la Société à la date d'enregistrement (telle que définie ci- dessous) peuvent participer à l'AG et y exercer le droit de vote, sur la base de l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire, à la date d'enregistrement, soit par l'inscription dans le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, quel que soit le nombre d'actions que l'actionnaire possède à la date de l'AG. Le 12 mai 2021 (à 24 heures, heure belge) tient lieu de date d'enregistrement (la "date d'enregistrement"). Seuls les actionnaires qui se sont inscrits à temps recevront des informations et des instructions supplémentaires par courrier électronique concernant la participation et le vote par voie digitale à l'AG. A cette fin, l'actionnaire doit communiquer une adresse e-mail à la société ou s'inscrire sur la plateforme AGM+ https://lumiagm.com/.

Care Property Invest NV/SA