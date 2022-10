Care Property Invest / : signe un accord pour l'acquisition d'un centre de services de soins et de logement à Ballinrobe (IE)

La signature de l'accord pour l'acquisition de ce centre de services de soins et de logement entièrement opérationnel marque une nouvelle étape dans la trajectoire de croissance de Care Property Invest en Irlande. De plus, nous sommes heureux de diversifier davantage notre base d'exploitants sur ce marché avec l'ajout de cet exploitant de soins de santé expérimenté. Nous avons actuellement 6 projets de soins résidentiels effectivement acquis sur le sol irlandais et nous souhaitons augmenter ce nombre dans un avenir proche.»

Pour l'exploitation du Friar's Lodge Nursing Home, Care Property Invest va pour la première fois conclure un partenariat avec Brookhaven Healthcare, un exploitant irlandais de soins de santé local ayant plus de 40 ans d'expérience dans la gestion de centres de services de soins et de logement. Le projet sera exploité sur la based'un nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement).

L'opérateur

Brookhaven Healthcare est le seul fournisseur indépendant de soins de santé encore détenu et géré au niveau familial sur le marché irlandais, avec plus de 40 ans d'expérience dans la gestion de centres de services de soins et de logement. La société exploite actuellement 5 centres de services de soins et de logement en Irlande, totalisant 408 lits, et est étroitement intégrée dans les communautés qu'elle sert, offrant des soins de longue durée et de convalescence de qualité. L'entreprise est dirigée par Tim Murphy, président-directeur général, et son siège social est situé à Malahide, dans le comté de Dublin. Avec l'ajout de Friars Lodge Nursing Home à son portefeuille en pleine expansion, Brookhaven Healthcare portera sa capacité à 472 lits répartis sur 6 centres de services de soins et de logement. L'objectif de Brookhaven Healthcare est d'offrir une meilleure qualité de vie à ses résidents en leur fournissant un niveau de soins exceptionnel et en les aidant à rester actifs et à s'engager auprès de leurs amis et de leur famille, dans des activités de loisirs et dans leur communauté locale.

Fiche de synthèse

Friar's Lodge Nursing Home, co. Mayo - Ballinrobe

Date de signature : 14 octobre 2022 Adresse : Convent Road, Cornaroya, Ballinrobe, Co. Mayo, Irlande Exploitant : Brookhaven Healthcare Capacité : Centre de services de soins et de logement avec 64 logements - centre de services de soins et de logement existant 61 chambres (58 chambres simples et 3 chambres doubles) Projet : Le centre de services de soins et de logement peut accueillir 64 résidents et est construit entièrement au rez-de-chaussée. Le bâtiment dispose d'une salle à manger, d'une cuisine, de plusieurs salles de visites, de postes de soins et de salons, d'une salle de loisirs et de détente, d'une chapelle, d'une salle de thérapie, d'un salon de coiffure et d'une laverie. Le centre de services de soins et de logement est entouré d'un beau jardin. Emplacement : Le centre se trouve à la périphérie de la ville de Ballinrobe, la plus ancienne ville du comté de Mayo, à proximité de plusieurs supermarchés locaux et du bureau de poste. L'hôpital Ballinrobe Primary Care Centre se trouve à 1,6 km et l'hôpital Sacred Heart Castlebar à environ 30 km. La ville de Ballinrobe est connue pour son hippodrome vieux de près de 100 ans, le grand lac voisin, Lough Mask, et ses magnifiques espaces verts. Le projet est facilement accessible, tant en voiture via la N84 qu'en transports publics grâce à un arrêt de bus situé à proximité. Durabilité : Brookhaven Healthcare s'engage en matière de durabilité et mettra en place un SME dans ses bâtiments, suivra de près les résultats et effectuera des travaux d'amélioration si possible et si nécessaire. L'éclairage actuel sera progressivement remplacé par un éclairage LED. Ainsi, Brookhaven Healthcare fera tout son possible pour s'assurer que ses bâtiments répondent aux normes de durabilité actuelles. Année de construction/ 2003/2004 Rénovation : Transaction : Asset Deal. Type de contrat : Nouveau bail à long terme de type « triple net » avec une durée minimale de 25 ans (renouvelable et indexable annuellement). Valeur d'investissement Environ 8,4 millions €. totale : Financement : Capitaux étrangers

Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays-

Bas, en Espagne, en Irlande, ainsi que dans tout l'Espace économique européen.

