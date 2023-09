CARE Ratings Limited est une société de notation de crédit basée en Inde. La société fournit des notations pour une variété d'industries, telles que l'industrie manufacturière, les infrastructures et le secteur financier, qui comprend les services bancaires et non financiers. Elle fournit des notations de crédit, y compris des notations de dette, des notations de prêts bancaires, des notations de titrisation et des notations de pertes attendues. Sa filiale, CARE Advisory Research and Training Limited, est engagée dans des activités de conseil, de recherche et d'analyse environnementale, sociale et de gouvernance. Sa filiale, CARE Risk Solutions Private Limited, fournit des solutions en matière de risque et de conformité aux banques et aux institutions financières. Elle offre des services tels que la BI et l'analyse, la mise en œuvre de Liferay et les évaluations MLD. Sa filiale, CARE Ratings Nepal Limited, offre une gamme de services de notation, qui comprend la notation des instruments de dette, principalement des emprunts bancaires, la notation de l'émetteur et la notation de la qualité de la gestion des fonds. Son autre filiale est CARE Ratings (Africa) Private Limited.