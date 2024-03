CareDx, Inc. est une société de médecine de précision. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions diagnostiques cliniquement différenciées pour les patients transplantés et les soignants. La société propose des services de test, des produits et des solutions numériques et pour les patients tout au long du parcours des patients avant et après la transplantation et est un fournisseur d'informations basées sur la génomique pour les patients transplantés. Ses services de test disponibles sur le marché comprennent AlloSure Kidney, une solution d'ADN acellulaire dérivé du donneur (dd-cfDNA) pour les patients ayant subi une transplantation rénale ; AlloMap Heart, une solution d'expression génique pour les patients ayant subi une transplantation cardiaque ; AlloSure Heart, une solution dd-cfDNA pour les patients ayant subi une transplantation cardiaque, et AlloSure Lung, une solution dd-cfDNA pour les patients ayant subi une transplantation pulmonaire. Sa gamme de produits AlloSeq comprend AlloSeq Tx, AlloSeq cfDNA, AlloSeq HCT, TruSight HLA, Olerup SSP et QTYPE. Elle développe et fournit des services de tests de surveillance diagnostique pour divers receveurs de greffes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale