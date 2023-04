CareDx présente les dernières avancées de son portefeuille de produits de laboratoire AlloSeq dans le cadre de la 36e Conférence européenne sur l'immunogénétique et l'histocompatibilité

Des affiches et un symposium mettent en lumière l’utilité d’AlloSeq pour le typage HLA, le suivi des greffes d’organes et le suivi des cellules souches hématopoïétiques

CareDx, Inc. (Nasdaq : CDNA), une société de médecine de précision de premier plan axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions de soins de santé cliniquement différenciés et à haute valeur ajoutée pour les patients greffés et les soignants, a annoncé aujourd’hui qu’elle présentera les derniers développements concernant son portefeuille AlloSeq®* à l’occasion de la 36e Conférence européenne sur l’immunogénétique et l’histocompatibilité qui aura lieu du 26 au 29 avril à Nantes, France.

« Nous avons hâte de participer à cette réunion et de présenter les dernières innovations liées à notre portefeuille AlloSeq* de produits de laboratoire pour la recherche et l’utilisation clinique pré- et post-transplantation et destinés à la communauté européenne de la transplantation », a déclaré Reg Seeto, PDG et président de CareDx. « Fermement engagés à faire progresser le domaine de l’immunogénétique et de l’histocompatibilité, nous sommes très fiers de soutenir cet événement important en tant que sponsor Platine. »

CareDx sera disponible sur place pour montrer son leadership et son engagement à servir les laboratoires, les chercheurs et les cliniciens européens grâce à son portefeuille AlloSeq* de produits basés sur le séquençage de nouvelle génération offrant des soins haut de gamme pré- et post-transplantation.

Pour la pré-transplantation, CareDx propose les solutions de typage HLA AlloSeq Tx*. Pour la post-transplantation, CareDx propose aux laboratoires le test de chimérisme AlloSeq HCT* et AlloSeq cfDNA* pour évaluer les cellules souches transplantées et la santé des organes, respectivement. Via son laboratoire de service de Stockholm (Suède), CareDx fournit également à ses clients des tests de typage HLA pré-transplantation et de suivi post-transplantation pour la recherche clinique.

CareDx parrainera un symposium intitulé « Breaking New Ground: Innovative Pre- and Post-Transplant Solutions to Improve Allograft Outcomes » le jeudi 27 avril. L’événement sera animé par Curtis Lind, vice-président de CareDx et responsable des produits R&D. Parmi les orateurs et les sujets abordés, citons les suivants :

Dre Monica Irina Dutescu , Laboratoire national HLA, Institut national de transfusion sanguine Dr C.T. NICOLAU, Bucarest, Roumanie : High Resolution HLA Typing with AlloSeq Tx – the Experience of National HLA Laboratory, Bucharest.

Laboratoire national HLA, Institut national de transfusion sanguine Dr C.T. NICOLAU, Bucarest, Roumanie : Dr Miguel Alcoceba , Département d’hématologie, Hôpital universitaire de Salamanque (HUS-IBSAL), Espagne : Comparison of Next-Generation Sequencing and Short-Tandem Repeats to Monitor Chimerism Analysis.

Département d’hématologie, Hôpital universitaire de Salamanque (HUS-IBSAL), Espagne : Dr Olivier Aubert, Hôpital Necker-Enfants Malades – Groupe Transplantation, Paris, France : dd-cfDNA in Allograft Rejection and Risk Assessment.

« J’attends avec impatience de participer au symposium parrainé par CareDx pour expliquer aux participants pourquoi les solutions innovantes de typage HLA de CareDx représentent une technique solide, efficace et conviviale de test pré-transplantation fournissant des résultats fiables et précis. Je démontrerai également comment l’utilisation de sa méthode de capture hybride peut également fournir la meilleure couverture, un niveau élevé d’appariement des greffes et de faibles taux d’ambiguïté dans un produit », a déclaré la Dre Monica Irina Dutescu, de l’Institut national de transfusion sanguine de Bucarest.

Les neuf présentations orales et affiches AlloSeq* suivantes seront présentées lors de la réunion :

Titre Premier auteur Affiche Présentations d’AlloSeq Tx17 et de la capture hybride Le rôle élargi des microARN dans le contrôle du phénotype HLA de classe I : Relation entre la 3’-UTR et la régulation génique post-transcriptionnelle Panagiotis Mallis Orale Détection de la diversité des haplotypes HLA-A et HLA-J à partir de données de séquençage de nouvelle génération dans des échantillons disponibles dans le commerce Jessica Edwards P100 Identification du nouvel allèle HLA-DPB1*02:01:68 chez un individu grec Diamanto Kouniaki P127 Identification du nouvel allèle HLA-A*01:426 chez un individu grec Diamanto Kouniaki P129 Identification du nouvel allèle HLA-A*02:09:01:04 chez un individu grec Diamanto Kouniaki P130 Présentation d’AlloSeq HCT Évaluation de la Magelia pour la purification automatisée des bibliothèques du kit AlloSeq HCT de CareDx dans le contexte de l’évaluation du chimérisme post-transplantation de cellules souches hématopoïétiques Coralie Frassati P124 Présentations du test et du logiciel AlloSeq cfDNA Pertinence clinique de la quantification et de la qualification de l’ADN acellulaire au cours du premier mois après la transplantation pulmonaire Pascal Pedini Oral Anticorps HLA-DPw spécifiques au donneur chez un receveur de greffe de rein hautement sensibilisé – Étude de cas Dolores Hrusovar P74 Résultats du suivi post-transplantation de 6 mois chez des patients transplantés avec des anticorps anti-HLA préformés spécifiques au donneur (DSA) en ajoutant des tests d’ADN acellulaire dérivé du donneur María Lasa-Lázaro P121

*AlloSeq Tx, AlloSeq HCT et AlloSeq cfDNA sont disponibles en tant que CE/IVD dans l'UE et au Royaume-Uni, et à des fins de recherche uniquement dans le reste du monde. AlloSeq Service est disponible à des fins de recherche uniquement. Les produits à usage de recherche uniquement ne doivent pas être utilisés pour les procédures de diagnostic. AlloSeq cfDNA n'est pas disponible aux États-Unis.

Basé à Brisbane, en Californie, CareDx, Inc. est un chef de file de la médecine de précision spécialisé dans la découverte, le développement et la mise sur le marché de solutions de soins de santé cliniquement différenciés à haute valeur ajoutée pour les patients greffés et les soignants.

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs relatifs à CareDx, Inc., notamment des déclarations concernant les bénéfices et résultats potentiels pouvant être atteints grâce au portefeuille de produits de laboratoire AlloSeq* de CareDx et à la participation phare de CareDx à la 36e conférence européenne d’immunogénétique et d’histocompatibilité (la « Participation »). Ces énoncés prospectifs, qui reposent sur les informations dont CareDx dispose actuellement et sur ses attentes actuelles, ne sont valables qu’à la date de publication des présentes et sont soumis à des risques et à des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux projetés, y compris le risque que CareDx ne concrétise pas les avantages attendus de son portefeuille AlloSeq* ou de la Participation ; les facteurs économiques et de marché généraux ; et d’autres risques décrits dans les dossiers déposés par CareDx auprès de la SEC, notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice financier clos au 31 décembre 2022 déposé par CareDx auprès de la SEC le 27 février 2023, et d’autres rapports que CareDx a déposés auprès de la SEC. Chacun de ces éléments est susceptible d’aboutir au fait que les résultats, les performances et les réalisations réels de CareDx diffèrent sensiblement et défavorablement de ceux anticipés ou sous-entendus par les déclarations prospectives de CareDx. CareDx décline expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, sauf dans les cas requis par la loi.

