Career Point Limited est une entreprise d'éducation basée en Inde. L'entreprise fournit des produits diversifiés et des services intégrés dans les segments réglementés et non réglementés de l'éducation, y compris l'éducation préscolaire, l'éducation scolaire (k-12), la préparation aux examens (services de tutorat), l'enseignement supérieur (universités), l'apprentissage en ligne et l'enseignement professionnel. La société dispose d'un réseau de succursales exploitées par la société, de centres franchisés, de programmes scolaires intégrés, de solutions technologiques, de cours en ligne et de solutions d'apprentissage à distance. L'entreprise a trois secteurs d'activité : Education & Related Activities Division, Financing Division et Infra Division. Ses filiales, Career Point Edutech Ltd. et EduTiger Private Ltd. fournissent des services par le biais de cinq plateformes en ligne : eCareerPoint, CPLive, CP eTutor et CP eTest. eCareerPoint est une plateforme d'apprentissage en ligne basée sur la technologie, disponible sur le Web, ainsi qu'une application pour les candidats à divers examens compétitifs.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers