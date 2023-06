Carel Industries SpA est une société italienne qui fournit des technologies de contrôle et d'humidification pour la climatisation et la réfrigération. Elle offre des solutions d'économie d'énergie et des services axés sur les données par le biais d'une plate-forme Internet des objets (IoT). Elle exploite deux secteurs d'activité : Produits et applications. L'offre du produit comprend des commandes programmables, des terminaux, des commandes paramétriques de climatisation, des systèmes de vente au détail, des commandes paramétriques de réfrigération, des humidificateurs isothermes, des humidificateurs adiabatiques, des systèmes de traitement de l'eau, des systèmes de télégestion et de surveillance, etc. Le secteur Applications exploite deux secteurs : Solutions système et contrôle des unités. System Solutions propose des solutions de contrôle de température et d'humidité pour une grande variété d'applications et d'industries. Unit Control propose des solutions d'économie d'énergie pour le contrôle de la température des grandes unités et systèmes, tels que les casiers de compresseurs, les chambres froides et les centrales de traitement d'air. La Société exerce ses activités à l'échelle mondiale.

Secteur Equipements et pièces électroniques