(Alliance News) - Carel Industries Spa a déclaré jeudi que les revenus consolidés s'élevaient à 146,4 millions d'euros, contre 161,0 millions d'euros au 31 mars 2023, en baisse de 9,0%.

En excluant la variation du périmètre de consolidation de Kiona et Eurotec de 7,3 millions d'euros et l'effet négatif marginal des taux de change, la baisse aurait été de 13%.

Cette baisse est principalement attribuable à un élément contingent et non récurrent lié à la contribution significative aux revenus, dans la première partie de 2023, de la cession du carnet de commandes accumulé au cours des trimestres précédents. En effet, au cours de cette période, la pénurie de matériel électronique s'est considérablement atténuée, permettant au Groupe d'augmenter les volumes produits et livrés. Par ailleurs, une contraction réelle de la demande a affecté certains secteurs, notamment en Europe.

L'EBITDA consolidé au 31 mars s'élève à 26,7 millions d'euros, en baisse de 20 % par rapport aux 33,4 millions d'euros enregistrés à la même période en 2023. La rentabilité s'est établie à 18,2 %, contre 20,8 % au 31 mars 2023. Cette performance reflète la tendance négative des revenus, partiellement atténuée par certaines initiatives discrétionnaires de limitation des dépenses.

"Il convient de noter l'augmentation prévue des investissements dans la recherche et le développement, qui dépassent 5% des revenus, dans le but de maintenir et de renforcer la position concurrentielle de leadership en matière d'innovation qui a toujours marqué la stratégie du groupe", a déclaré la société.

Le résultat net consolidé s'élève à 16,5 millions d'euros, en baisse de 11 % par rapport aux 18,5 millions d'euros au 31 mars 2023, et ne reflète que partiellement les résultats opérationnels en raison des résultats particulièrement positifs des mouvements de change et de la plus-value liée à l'acquisition des 49 % restants du capital social de CFM. Le taux d'imposition était légèrement supérieur à 22 %, ce qui correspond à peu près à la même période de l'année dernière.

La position financière nette consolidée est négative de 78,0 millions d'euros, y compris l'effet comptable lié à l'application de la norme IFRS 16 qui s'élève à 32,5 millions d'euros. L'augmentation par rapport au chiffre enregistré au 31 décembre 2023, qui était de 35,7 millions d'euros, est due à l'acquisition des 49 % restants du capital social de CFM. En excluant cet élément, le PFN est essentiellement inchangé par rapport à la fin de l'année 2023 : la génération de trésorerie a plus que couvert, en fait, les investissements d'environ 5,4 millions EUR et l'augmentation du fonds de roulement principalement due à des effets saisonniers.

" En ce qui concerne le reste de l'année, on s'attend à une croissance progressive de la performance, en particulier dans la région EMEA, au cours du second semestre 2024, liée à un certain nombre de phénomènes, notamment la reprise du cycle d'investissement dans le secteur de la réfrigération, l'élimination des stocks accumulés dans la chaîne d'approvisionnement des pompes à chaleur et l'amélioration du scénario macroéconomique européen. La base de comparaison avec 2023 se normalisera également au cours du second semestre. Pour le deuxième trimestre, le scénario ne devrait pas changer de manière significative, de sorte que le groupe s'attend à un chiffre d'affaires consolidé proche de celui du premier trimestre de cette année."

L'action de Carel Industries est en hausse de 0,7 % à 19,22 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.