CareSpan Health, Inc. annonce des changements de direction

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CareSpan Health, Inc. a annoncé le départ du Dr Terry Knapp, en tant que directeur et médecin-chef, pour des raisons familiales, à compter du 1er février 2022. À compter du 1er février 2022, le Dr Sam Toney assumera le rôle de directeur médical par intérim. Le Dr Toney a rejoint CareSpan en tant que directeur médical principal pour la santé comportementale et mentale au début de 2019 et a lancé une directive visant à concevoir une approche intégrée pour diagnostiquer et traiter les patients souffrant de conditions physiques chroniques compliquées par des troubles psychiatriques et de toxicomanie comorbides. Le Dr Toney a plus de trente ans d'expérience en gestion clinique dans les populations de plans de santé, y compris Medicare, Medicaid, Tricare et les lignes commerciales. Avant de rejoindre CareSpan, le Dr Toney a occupé le poste de directeur médical de Health Integrated (qu'il a fondé) où il a développé un programme unique de modification du comportement connu sous le nom de Théorie Somato-Sociale Dynamique pour gérer les individus présentant des profils de comorbidité complexes.

