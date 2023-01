CareSpan Health, Inc. annonce des changements de direction

CareSpan Health, Inc. a annoncé que Rembert de Villa, actuellement vice-président et PDG de la société, a été nommé président du conseil d'administration de la société (le " conseil "), parallèlement à son rôle de PDG, en remplacement de John Reardon qui démissionne du conseil pour se concentrer sur le nombre et l'étendue croissants de ses mandats d'administrateur. En outre, le conseil a nommé Darrell Messersmith au poste de directeur de l'exploitation. Messersmith, qui occupait le poste de directeur de la technologie et des opérations depuis octobre 2021, assumera un rôle plus large, supervisant les opérations quotidiennes de la société. La démission et les nominations susmentionnées prennent effet immédiatement.