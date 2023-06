CareTrust REIT, Inc. : Baird persiste à l'achat

CareTrust REIT, Inc. est une société de placement immobilier (FPI) auto-administrée et autogérée. La société est principalement engagée dans la propriété, l'acquisition, le développement et la location de soins infirmiers spécialisés, de logements pour personnes âgées et d'autres propriétés liées aux soins de santé. Le portefeuille immobilier de la société se compose d'environ 216 établissements de soins infirmiers spécialisés (SNF), de campus multiservices, d'établissements de vie assistée (ALF) et d'établissements de vie autonome (ILF), soit plus de 22 831 lits et unités opérationnels situés dans environ 28 États, en Californie, au Texas, en Louisiane, en Idaho et en Arizona. Les SNF sont des établissements de santé agréés qui fournissent des soins de restauration, de réadaptation et de soins infirmiers aux personnes. Les ALF sont des établissements de soins de santé agréés qui fournissent des services de soins personnels, un soutien et un logement pour les personnes qui ont besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, comme se laver, manger et s'habiller, et pour les soins médicaux. Les ILF sont également connues sous le nom de communautés de retraite ou d'appartements pour personnes âgées.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé