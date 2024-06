Cargojet Inc. est une société basée au Canada, qui fournit des services de fret aérien de première qualité, sensibles au facteur temps, à destination de toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. La société met également à la disposition de ses clients des avions dédiés sur la base d'un contrat d'avion, d'équipage, de maintenance et d'assurance (ACMI), entre le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie. La société exploite des liaisons internationales régulières pour plusieurs clients du secteur du fret entre les États-Unis d'Amérique et les Bermudes, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ainsi qu'entre le Canada et le Mexique. Elle propose des services ACMI et des services d'affrètement internationaux et transporte environ 25 000 000 de livres de fret par semaine. Elle exploite son réseau avec sa propre flotte de 39 avions.

Secteur Frêt aérien et logistique