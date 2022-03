DHL conclut un accord pour acheter jusqu'à 9,5 % des parts de la société canadienne Cargojet.

Cargojet a déclaré mardi avoir conclu un accord prolongeable de cinq ans pour fournir des services de transport aérien à DHL Network Operations, alors que la demande de commerce électronique explose pendant la pandémie.

Les actions de la société Cargojet, basée en Ontario, qui fournit des services de fret aérien sensibles au facteur temps, ont augmenté de près de 14 % pour atteindre 186,10 $CAN dans les échanges de la mi-journée.

Les vols internationaux utilisant des avions à large fuselage qui proposent de l'espace ventral pour les expéditeurs reviennent plus lentement que le trafic domestique, créant le besoin d'une capacité supplémentaire sur des avions cargo dédiés.

La division DHL Express a déclaré que l'accord avec Cargojet pour soutenir ses besoins internationaux pourrait être renouvelé pour deux années supplémentaires.

En vertu de l'entente, DHL recevrait des bons de souscription pour acquérir jusqu'à 9,5 % des actions avec droit de vote en circulation de Cargojet sur une période de sept ans, au prix de 158,92 $ CA chacune, l'acquisition étant liée à la livraison d'un volume d'affaires de 2,3 milliards $ CA au cours de la période.

"Cargojet est un important partenaire aérien de DHL en Amérique du Nord et nous voyons cette expansion de notre relation renforcer davantage les liens intra-régionaux et intercontinentaux vers et depuis cette région", a déclaré Mike Parra, chef de la direction de DHL Express Americas.

"Cette étape s'appuie sur les investissements importants que nous avons réalisés dans les capacités et les moyens aériens de DHL au cours des deux dernières années sur le continent américain", a ajouté Parra.

DHL a également l'intention d'être le client de lancement de Cargojet pour les nouveaux avions cargo à long rayon d'action et à large fuselage Boeing 7777, qui devraient être déployés à la fin de 2023 ou au début de 2024.