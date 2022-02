Cargotec et Konecranes obtiennent l'approbation des autorités antitrust de l'UE pour une fusion de 5 milliards de dollars

Les sociétés, qui fournissent des machines et des services de manutention de fret routier et maritime aux industries, aux usines, aux ports et aux terminaux, ont annoncé leur rapprochement en octobre de l'année dernière.

La Commission européenne a déclaré que les mesures correctives proposées par les entreprises répondaient à ses préoccupations quant à la possibilité que l'opération nuise à la concurrence et entraîne une hausse des prix, ce qui confirme une information publiée par Reuters le 4 février.

"Les opérateurs de terminaux portuaires, les entreprises de logistique et un large éventail d'acteurs industriels en Europe dépendent de ces équipements pour lever et transporter des conteneurs et des charges lourdes", a déclaré la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, dans un communiqué.

"Dans le paysage actuel du secteur du transport maritime par conteneurs, nous devions nous assurer que cette fusion ne nuirait pas aux chaînes d'approvisionnement par de nouvelles hausses de prix", a-t-elle ajouté.

Cargotec s'est engagée à céder l'ensemble de ses activités dans le domaine des grues et des chariots cavaliers et navettes, y compris une usine de fabrication en Pologne et une licence d'utilisation de la marque Kalmar de Cargotec pour les catégories de produits cédées.

Konecranes vendra ses activités de fabrication et de commercialisation de reach stackers, de chariots de manutention de conteneurs pleins, de chariots de manutention de conteneurs vides et de chariots élévateurs à fourche, y compris des usines en Suède et en Chine ainsi que des contrats avec des distributeurs.

(1 $ = 0,8951 euros)