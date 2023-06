CarGurus, Inc. : BTIG maintient sa recommandation à l'achat

CarGurus, Inc. (CarGurus) est une place de marché automobile en ligne qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de voitures neuves et d'occasion. La société propose une plateforme automobile en ligne pour l'achat et la vente de véhicules. Les secteurs de la société comprennent les États-Unis et l'international. La place de marché CarGurus permet aux consommateurs d'acheter ou de vendre un véhicule en ligne ou en personne, et aux concessionnaires de fixer des prix précis, de commercialiser efficacement, d'acquérir et de vendre instantanément des véhicules, le tout avec une portée nationale. Elle fournit aux consommateurs une place de marché automobile en ligne où ils peuvent rechercher des annonces de voitures neuves et d'occasion auprès de ses concessionnaires. La société exploite deux places de marché en ligne en tant que marques indépendantes : PistonHeads au Royaume-Uni et Autolist aux États-Unis. Elle propose des abonnements payants aux annonces pour les concessionnaires et des produits de publicité par affichage sur le site Web de PistonHeads, ainsi que des abonnements payants aux annonces pour les concessionnaires sur le site Web d'Autolist.

Secteur Internet