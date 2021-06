CarGurus lance une nouvelle campagne télévisée au Canada, mettant la confiance des acheteurs de voitures sous la lumière des projecteurs

CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), une place de marché automobile en ligne de premier plan au niveau mondial, a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire télévisée, « Consumer Confidence » (confiance des consommateurs), dont la diffusion débutera le 30 juin. Cette campagne vise à renforcer la confiance des acheteurs de voitures, car des recherches ont montré que seuls un peu plus de la moitié des acheteurs sont très confiants dans leurs achats.



Les nouveaux spots mettent en évidence la manière dont la plateforme d'achat en ligne innovante aide à informer les acheteurs et à établir la transparence tout au long de l'expérience d'achat de voiture. La campagne comprend trois scénarios axés sur la manière dont les acheteurs de voitures canadiens utilisent CarGurus pour trouver d'excellentes offres et bâtir leur confiance concernant l'un des achats les plus importants et les plus coûteux dans leur vie.

Cette campagne a été inspirée par le rapport 2021 CarGurus Buyer Insight Report , qui a révélé que seuls 54 % des acheteurs sont très confiants lorsqu'ils achètent une voiture sur le marché, tandis que 34 % se sentent souvent incertains.

« Notre recherche suggère un manque continu de confiance parmi les acheteurs canadiens souhaitant faire l'acquisition d'une voiture », a déclaré Sarah Welch, directrice marketing de CarGurus. « En particulier pour les voitures d'occasion, il peut être très difficile de connaître le prix juste pour le consommateur moyen. Grâce à cette campagne Consumer Confidence, nous visons à démontrer notre approche centrée sur le consommateur et la manière dont nous donnons aux clients les connaissances et les détails qui comptent pour l'achat d'une voiture d'occasion. »

La campagne se composera de six publicités, avec trois spots de 30 secondes et trois spots de 15 secondes. Ceux-ci seront diffusés à la fois sur les réseaux de télévision télévisés et câblés, ainsi que sur les canaux de marketing numérique tels que YouTube. Les publicités ont été développées en collaboration avec l'agence de marketing numérique MuteSix.

Vous pouvez visionner toutes les vidéos « Consumer Confidence » – « WFH », « Haircut », et « Contortionist » – sur YouTube.

