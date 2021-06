Une étude de CarGurus révèle que plus d'un tiers des magasineurs d'automobiles canadiens espèrent posséder un véhicule autonome au cours de la prochaine décennie

CAMBRIDGE, Massachusetts, 24 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), l'un des principaux chefs de file du cybermarché de l'automobile, annonce aujourd'hui sa toute dernière étude sur les sentiments des consommateurs à propos des véhicules autonomes. L'enquête sur le sentiment à l'égard des véhicules à conduite autonome a compilé et analysé les commentaires des consommateurs sur des sujets tels que le confort de la conduite autonome, la façon dont les gens imaginent utiliser cette technologie et le délai d'adoption prévu pour ce mode de conduite.

L'étude a montré qu'un tiers des répondants se disent enthousiastes au sujet du développement des véhicules autonomes, mais presque autant se disent inquiets. Lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure ils se sentaient à l'aise avec les progrès de la technologie de la conduite autonome, 38 % se sont déclarés neutres et 32 % se sont déclarés enthousiastes. L'étude révèle que les consommateurs souhaitent néanmoins garder le contrôle d'un véhicule, 46 % des répondants préférant rester le conducteur d'une automobile à conduite autonome. Les domaines dans lesquels ces derniers se sentent le moins à l'aise (14 %) sont le partage des routes avec des camions ou des flottes de livraison à conduite autonome, qui est un cas d'utilisation majeur pour cette technologie.

Comme pour les véhicules électriques , les répondants ont désigné Tesla (34 %) comme étant la marque la plus fiable pour le développement de véhicules à conduite autonome, suivie par Apple (8 %) et Toyota (7 %). Toutefois, près de trois répondants sur dix ne font confiance à aucune marque pour le faire, et 55 % d'entre eux souhaitent que les marques assument la responsabilité en cas d'accident, ce qui montre qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir avant de gagner la confiance des consommateurs. Tesla est également la première marque de véhicules autonomes que les magasineurs envisageraient d'acheter, avec 47 %, suivie par BMW (31 %), Honda et Toyota (26 % chacun).

Malgré une certaine appréhension à l'égard des véhicules à conduite autonome, les consommateurs continuent de nourrir de grands espoirs quant à leurs capacités. Plus de la moitié (53 %) des répondants feraient confiance à un véhicule autonome pour les ramener chez eux en toute sécurité lorsqu'ils sont incapables de le faire eux-mêmes, et 37 % souhaiteraient que leur véhicule autonome soit capable de se garer tout seul. En dépit de cela, les consommateurs ont exprimé le plus d'intérêt pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, tels que les caméras de recul (40 %) et la surveillance des angles morts (55 %), des fonctionnalités dont de nombreuses automobiles sont déjà dotées (que 31 % et 16 % respectivement des conducteurs déclarent déjà posséder).

« Cette année, l'enquête sur les sentiments à l'égard des véhicules autonomes de CarGurus montre clairement que les offres technologiques des véhicules autonomes doivent s'aligner sur la façon dont les gens veulent les utiliser », a déclaré Madison Gross, Directrice, Perceptions des consommateurs chez CarGurus. « Bien que cette technologie suscite des hésitations, la façon dont les consommateurs envisagent de l'utiliser nécessiterait une autonomie totale, ce qui reste un objectif que le secteur cherche à atteindre. D'ici là, les consommateurs souhaitent avoir accès à une technologie de conduite qui les aide à garder le contrôle plutôt qu'une qui prenne le contrôle total. »

Cette étude porte également sur les aspects suivants :

La chronologie de l'adoption de cette technologie, avec 34 % des consommateurs déclarant qu'ils seront susceptibles de posséder un véhicule autonome dans les dix ans à venir.

Les aspects des véhicules autonomes qui enthousiasment le plus les consommateurs, comme le fait qu'il s'agisse d'une avancée technologique considérable (44 %), et ceux qui les inquiètent, comme le coût (49 %) et la sécurité (44 %).

Méthodologie

En avril 2021, CarGurus a interrogé 480 propriétaires d'automobiles au Canada par le biais d'un sondage en ligne sur leurs sentiments à l'égard des véhicules autonome et des fonctionnalités d'aide à la conduite. La répartition des répondants était équilibrée sur le plan des données démographiques clés (âge, région, revenu). L'étude a été menée pendant plusieurs années aux États-Unis et a également été menée au Royaume-Uni en 2021.

