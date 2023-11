Caribbean Utilities Company, Ltd. annonce la nomination du Dr. Stephen Jay en tant qu'administrateur de la société et vice-président des opérations énergétiques

Caribbean Utilities Company, Ltd. a annoncé la nomination du Dr. Stephen Jay en tant que membre de la direction de la société en tant que vice-président des opérations énergétiques. M. Jay est titulaire d'un doctorat en génie électrique et mécanique et apporte une grande richesse de connaissances avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement de stratégies, la gestion des actifs, les marchés de l'électricité et la réglementation, le développement de la production d'énergie renouvelable et l'innovation technologique. Avant sa nomination à la CUC, M. Jay travaillait pour Transpower New Zealand Ltd. en tant que directeur général exécutif des opérations.

M. Jay possède une grande expérience, notamment de solides compétences en matière de leadership, une collaboration active avec l'autorité de régulation du marché néo-zélandais, et une connaissance approfondie de l'environnement.

collaboration active avec l'autorité de régulation du marché néo-zélandais, y compris le développement de systèmes d'énergie renouvelable, et la

l'aide au positionnement du pays dans la perspective d'un avenir à plus faibles émissions de carbone. En tant que président de l'Electricity Engineers Association, une organisation nationale à but non lucratif qui

qui représente les meilleures pratiques en matière d'autogestion, de sécurité et de gestion des actifs pour les entreprises de production, de distribution et de transmission en Nouvelle-Zélande, le Dr.

Jay a donné un aperçu du leadership éclairé en matière d'énergies renouvelables,

l'intégration des technologies et la gestion des actifs.