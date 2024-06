Caribou Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique d'édition du génome par CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) en phase clinique. Elle est engagée dans le développement de thérapies transformatrices pour les patients atteints de maladies dévastatrices. Sa plateforme d'édition du génome, y compris sa technologie Cas12a chRDNA, permet de développer des thérapies cellulaires blindées pour améliorer potentiellement l'activité antitumorale. Son pipeline comprend trois thérapies cellulaires allogéniques au stade clinique issues de sa plateforme de cellules CAR-T (chimeric antigen receptor) pour le traitement des hémopathies malignes. CB-010 est le produit candidat principal de sa plateforme de thérapie cellulaire CAR-T allogénique et est évalué chez des patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire (r/r B-NHL). Son deuxième produit candidat, CB-011, est évalué chez des patients atteints de myélome multiple récurrent ou réfractaire (r/r MM) dans le cadre de l'essai de phase I CaMMouflage. Le CB-012 est son troisième produit candidat.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale