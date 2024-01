Carl Zeiss Meditec est spécialisé dans la production et la commercialisation de systèmes et de matériels de diagnostic ophtalmologique. En outre, le groupe fabrique et vend des systèmes de visualisation microchirurgicaux et des matériels de chirurgie ophtalmique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes et matériels de diagnostic ophtalmologique (72,9%) : lampes à fente, systèmes de topographie cornéenne, systèmes d'imagerie rétinienne, kératomètres, pupillomètres, etc. Par ailleurs, le groupe propose des produits optiques (loupes, lunettes télescopiques, télescopes monoculaires, verres de lunettes, etc.) et des matériels de chirurgie ophtalmique (systèmes de chirurgie réfractive, lasers ophtalmologiques, microscopes d'opération, lentilles intraoculaires, etc.) ; - systèmes de visualisation microchirurgicaux (27,1%) : destinés aux secteurs de l'ORL, de la chirurgie rachidienne, de la neurochirurgie, de la chirurgie dentaire, de la chirurgie plastique, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (91%), de services (8,9%) et de licences (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (51,2%), Europe (9%), Etats-Unis (31,7%) et Japon (8,1%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés