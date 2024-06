Carl Zeiss Meditec AG est une société allemande de technologie et d'appareils médicaux. Elle propose des solutions complètes pour diagnostiquer et traiter les maladies ophtalmiques, des solutions de visualisation pour la microchirurgie et d'autres technologies, telles que la radiothérapie peropératoire. La société opère dans deux secteurs : Les dispositifs ophtalmiques et la microchirurgie. Le segment des dispositifs ophtalmiques comprend les activités dans le domaine de l'ophtalmologie, telles que les lentilles intraoculaires, les solutions de visualisation chirurgicale, les lasers médicaux et les systèmes de diagnostic. Le segment de la microchirurgie comprend les activités de neurochirurgie, d'oto-rhino-laryngologie, ainsi que les activités dans le domaine des radiations peropératoires. La société dispose de plusieurs sites de production en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés