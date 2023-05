Carl Zeiss Meditec présente ses chiffres pour le premier semestre fiscal

JENA (dpa-AFX) - Le groupe de technologie médicale Carl Zeiss Meditec a présenté mardi à Iéna son bilan du premier semestre de l'exercice 2022/2023. La société cotée en Bourse avait signalé au préalable que la hausse des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre ainsi que les problèmes de Corona en début d'année en Chine avaient pesé sur sa rentabilité. Avec un chiffre d'affaires globalement en hausse, le bénéfice d'exploitation (Ebit) a reculé à 143,9 millions d'euros selon des données provisoires, contre 177,3 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Carl Zeiss Meditec fabrique notamment des microscopes chirurgicaux, des lasers et des lentilles pour l'ophtalmologie et emploie 4400 personnes en Allemagne et à l'étranger.