JENA (dpa-AFX) - Le groupe de technologie médicale Carl Zeiss Meditec a abaissé ses prévisions en raison d'une reprise plus lente que prévu des ventes d'appareils. Les activités d'avril et de mai sont restées en deçà de celles de l'année précédente, a annoncé lundi à Iéna l'entreprise cotée au MDax. Pour l'exercice en cours (jusqu'à fin septembre), Carl Zeiss s'attend donc désormais à un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros. Auparavant, l'objectif était de 2,1 à 2,15 milliards. Le résultat d'exploitation (Ebit) devrait atteindre 215 à 265 millions d'euros, ce qui est nettement inférieur à l'objectif précédent d'un niveau comparable à celui de l'année précédente, soit un peu plus de 348 millions. Le cours de l'action s'est effondré.

En début d'après-midi, le titre a creusé ses pertes, cédant plus de 16% à 70,60 euros. Ils ont ainsi accéléré leur chute entamée mi-mars et sont tombés à leur plus bas niveau depuis mars 2020, date du début de la pandémie de Corona. Cette année, Carl Zeiss a déjà perdu environ 28% de sa valeur boursière. Les actions sont loin du record de septembre 2021, au-delà des 200 euros.

L'analyste de RBC Jack Reynolds-Clark a qualifié la réduction des prévisions de décevante, mais de nombreux investisseurs s'y attendaient déjà. Pour l'analyste Graham Doyle de la grande banque suisse UBS, la nouvelle n'était pas non plus tout à fait inattendue. Toutefois, l'ampleur de la réduction des objectifs de résultat opérationnel est plus importante que ce que l'on craignait. Carl Zeiss doit expliquer comment les prévisions financières ont pu s'écarter autant des attentes actuelles il y a encore quelques semaines. L'analyste de JPMorgan Anchal Verma s'attend maintenant à ce que le consensus des analystes pour le résultat opérationnel baisse de plus de 30 pour cent cette année. De plus, les estimations pour 2025 risquent d'être revues à la baisse.

Le Dutch Ophthalmic Research Center (D.O.R.C.) n'est pas inclus dans les prévisions de Carl Zeiss, et la récente acquisition devrait continuer à contribuer à hauteur de 100 millions d'euros supplémentaires aux bénéfices au cours du second semestre de l'exercice. Carl Zeiss s'attend à une nouvelle croissance pour l'exercice 2024/25. Le lancement de nouveaux produits sur des marchés clés est encourageant. L'entreprise maintient ses objectifs à moyen terme et veut donc croître au moins aussi vite que les marchés sous-jacents. En outre, la marge opérationnelle doit dépasser durablement les 20 pour cent.

Dernièrement, Carl Zeiss a surtout souffert d'une demande plus faible dans le secteur des appareils. En Amérique du Nord notamment, l'entreprise a ressenti un "climat d'investissement restrictif chez des groupes de clients importants". De plus, l'importante saison d'été pour les opérations de réfraction en Chine n'a démarré que lentement jusqu'à présent. Les commandes de consommables sont donc restées inférieures à celles de l'année précédente. La mise en place plus lente que prévu du nouveau système gouvernemental d'attribution des lentilles intraoculaires en Chine a constitué un vent contraire supplémentaire.

Au cours des huit premiers mois de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires de Carl Zeiss a reculé de 3% pour atteindre près de 1,26 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation (Ebit) a chuté de 26% à 135 millions d'euros. Le groupe MDax veut continuer à réduire les coûts, surtout dans les ventes et le marketing ainsi que dans la recherche et le développement. Des détails à ce sujet seront communiqués lors de la présentation des chiffres du troisième trimestre le 6 août /niw/lew/JHA/.