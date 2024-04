NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a placé Carl Zeiss Meditec en position 'neutre' avec un objectif de cours de 110 euros. Les perspectives de croissance à moyen terme pour le groupe technologique sont robustes, a écrit l'analyste Richard Felton dans une étude publiée mercredi. Mais cela est déjà pris en compte dans les estimations du consensus et dans l'évaluation, a-t-il ajouté. A court terme, l'environnement de marché est plutôt "mitigé", ce qui pourrait freiner la croissance, car certaines parties de l'activité de Carl Zeiss Meditec sont plus cycliques que d'habitude dans la technologie médicale./bek/la

Publication de l'étude originale : 10.04.2024 / 05:06 / BST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

