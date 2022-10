Les actions européennes reculent en raison des craintes de récession ; l'accent est mis sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis.

Les actions européennes ont chuté mercredi, interrompant un rallye de trois jours après que des données aient montré que la zone euro avait peu de chances d'éviter une récession, les investisseurs se concentrant sur le rapport du marché du travail américain pour obtenir des indices sur de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,95 % à 0824 GMT, après un rallye de plus de 5 % au cours des trois sessions précédentes.

Mardi, l'indice avait enregistré sa meilleure performance en une journée depuis la mi-mars, après des données manufacturières américaines plus faibles, une diminution des offres d'emploi aux États-Unis et une hausse des taux plus faible que prévu de la part de la Reserve Bank of Australia, ce qui a stimulé l'espoir que les banques centrales du monde entier pourraient passer à des hausses de taux moins agressives à l'avenir.

Tous les yeux sont tournés vers les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis pour le mois de septembre, attendus à 1215 GMT, et vers le rapport sur l'emploi non agricole, très surveillé, attendu vendredi, pour obtenir de nouvelles preuves de ce récit.

"(Aujourd'hui), on se rend compte qu'il est encore trop tôt pour conclure que le pivot arrive", a déclaré Azad Zangana, économiste européen senior et stratège chez Schroders.

"Nous attendons les données sur les emplois non agricoles pour nous donner une meilleure idée de la situation et savoir si le resserrement que nous avons eu jusqu'à présent commence à avoir un impact matériel sur les perspectives économiques."

Les dernières données ont montré que l'activité commerciale de la zone euro s'est contractée pour un troisième mois en septembre, anéantissant tout espoir que l'union monétaire évite la récession.

"En Europe, il s'agit plutôt de savoir où nous en sommes maintenant dans le cycle. La BCE relève ses taux de manière assez agressive et devrait le faire même si nous entrons en récession à court terme, car l'inflation devient un problème plus important en Europe", a ajouté M. Zangana.

L'indice STOXX 600 a chuté de 18,2 % depuis le début de l'année, la région étant aux prises avec une crise énergétique exacerbée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine et des inquiétudes quant à un ralentissement économique avec des mesures politiques agressives de la part de la Fed américaine et d'autres banques centrales pour étouffer l'inflation.

Tous les indices sectoriels du STOXX 600 ont chuté, les télécoms, les banques et l'automobile ayant baissé de 2 à 2,9 %.

Parmi les valeurs individuelles, Tesco a chuté de 2,5 % après que le plus grand détaillant britannique ait prévu que son bénéfice de base pour l'ensemble de l'année se situerait dans la fourchette inférieure de ses prévisions précédentes, affirmant qu'il existait des incertitudes importantes concernant les perspectives macroéconomiques.

Les actions de Bachem Holding AG ont gagné 4,1 %, le fournisseur de biotechnologies ayant annoncé son intention de construire un troisième site en Suisse.

Carl Zeiss Meditec a augmenté de 2,3 % après que Berenberg a relevé le titre de la société allemande de technologie médicale de "hold" à "buy", citant un probable battement des ventes annuelles et une valorisation attrayante. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; édition de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)