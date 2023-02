Les coûts et la faiblesse de l'activité en Chine plombent le trimestre de Carl Zeiss Meditec

JENA (dpa-AFX) - La hausse des coûts et les problèmes rencontrés en Chine ont pesé sur la rentabilité de Carl Zeiss Meditec au début du nouvel exercice. Outre l'augmentation des dépenses de vente et de marketing ainsi que de recherche et développement, le recul des opérations ophtalmologiques en Chine a pesé sur la marge, a annoncé vendredi le groupe de technologie médicale à Iéna. Dans le pays, la vie s'est arrêtée dans de nombreux endroits en raison de l'épidémie de Covid vers la fin 2022.

Malgré un chiffre d'affaires en hausse d'un peu moins de 15% sur un an à 470,3 millions d'euros, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a reculé à 60,3 millions d'euros, contre 74,4 millions d'euros à la même période l'an dernier. La marge d'exploitation correspondante a diminué à 12,8 pour cent au cours des trois mois jusqu'à fin décembre, contre 18,1 pour cent.

Le PDG de l'entreprise, Markus Weber, a évoqué un environnement difficile, avec des chaînes d'approvisionnement toujours tendues et des lockdowns sur l'important marché chinois. Malgré ce début d'année plus faible, le conseil d'administration maintient son objectif d'une marge d'exploitation de 19 à 21 pour cent pour cette année. Il a ajouté que cela nécessitait une stabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et "une reprise significative de l'activité des consommables en Chine au cours de l'exercice".