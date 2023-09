Carlisle Companies Incorporated est un fournisseur de produits d'enveloppe du bâtiment et de solutions pour les bâtiments à haut rendement énergétique. La société opère à travers deux segments : Matériaux de construction (CCM) et Technologies d'étanchéité (CWT). Le segment CCM est un fabricant et fournisseur diversifié de produits de toiture haut de gamme et de technologies connexes, principalement pour le marché de la construction commerciale. Le segment propose des solutions de toiture monocouche à haute performance, qui comprennent l'EPDM, la polyoléfine thermoplastique, le chlorure de polyvinyle, le métal architectural et les systèmes de toiture-jardin. Le segment CWT est un fournisseur de produits d'étanchéité et de protection contre l'humidité à haute performance, de sous-couches de protection de toiture, de pare-air/vapeur intégrés, de mousse de polyuréthane pulvérisée et de systèmes de revêtement, et d'isolation en polystyrène expansé moulé en bloc pour l'enveloppe du bâtiment. Le segment exploite des usines de fabrication et des sites de distribution à travers les États-Unis et le Canada, ses principaux marchés.

Secteur Fournitures de construction et installation