Carlo Gavazzi Holding AG est une société basée en Suisse qui propose des solutions automatisées. La société est engagée dans la conception et la fabrication de composants électroniques pour les marchés mondiaux du bâtiment et de l'automatisation industrielle dans ses usines en Italie, en Lituanie, à Malte et en Chine. Ses produits comprennent des capteurs, des relais de surveillance, des minuteries, des systèmes de gestion de l'énergie, des relais statiques, des contrôleurs de moteur électroniques, des dispositifs de sécurité, des systèmes de bus de terrain et des onduleurs. La société compte parmi ses clients des fabricants d'équipements d'origine de machines d'emballage, de machines de moulage par injection de plastique, de production d'aliments et de boissons, d'équipements de transport et de manutention, de systèmes de contrôle des portes et des entrées, d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, ainsi que d'appareils de chauffage, de ventilation et d'air conditionné. Les produits de la société sont commercialisés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique par l'intermédiaire d'un réseau de sociétés de vente propres et de distributeurs nationaux indépendants.

Secteur Equipements et composants électriques