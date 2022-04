Carlo Gavazzi nomme un nouveau directeur financier

Zurich (awp) - Le fournisseur de composants électroniques Carlo Gavazzi a nommé Tobias Bissig chef des finances (CFO) au 1er novembre. Il succède à Anthony Goldstein, qui prend sa retraite après 40 ans dans le groupe.

Tobias Bissig compte plus de 16 années d'expérience dans la finance et la comptabilité. Diplômé de l'Université de St-Gall, il a travaillé pour ABB en Suisse, aux Etats-Unis, à Taïwan et au Moyen-Orient. En 2014, il a rejoint le fabricant lucernois d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler, où il a été nommé responsable des finances pour le Royaume-Uni et l'Irlande en 2019.

ck/j