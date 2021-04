Gavazzi s'attend à un bénéfice annuel en hausse en 2020

Zurich (awp) - Le fournisseur de composants électroniques Carlo Gavazzi semble avoir traversé la crise pandémique de 2020 sans encombres. Il prévoit ainsi des ventes stables et un bénéfice net en progression pour son exercice décalé 2020/21.

Le groupe zougois s'attend à un chiffre d'affaires de 148 millions de francs suisses, après 148,5 millions lors de l'exercice précédent 2019/20, d'après des chiffres préliminaires dévoilés lundi.

Le recul des dépenses et les solides ventes du mois de mars ont en outre permis de faire décoller le résultat opérationnel (Ebit), qui devrait atteindre 17 millions de francs suisses, contre 10,8 un an plus tôt.

Le bénéfice net, lui, devrait passer de 6,1 millions en 2019/2020 à 11 millions en 2020/21.

Les détails financiers de l'exercice annuel 2020/21 de la société seront publiés le 24 juin prochain.

nj/rp